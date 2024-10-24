Зеленский подтвердил разработку внутреннего Плана победы Украины
Источник:Владимир Зеленский
Президент Зеленский провел Ставку, на которой обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону и укрепления обороны на отдельных участках фронта. Также глава государства приказал готовить План усиления Украины.
На днях СМИ писали о том, что Владимир Зеленский готовит дополнительный план на время войны, сосредоточенный на внутренних действиях Украины в сферах обороны, экономики и социальной политики. Подводя итоги Ставки, президент подтвердил намерение создания еще одного плана.
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План усиления Украины
Так, глава государства сообщил, что поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины.
Наряду с Планом победы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты,
– подчеркнул политик.
По его словам, это касается фронта, ОПК, экономики и финансов, информационной сферы, справедливости, региональной работы и других стратегических отраслей. "За организацию этой работы будет отвечать секретарь СНБО", – уточнил президент.
Укрепление обороны и подготовка к зиме
Кроме того, Зеленский рассказал, что на Ставке обсудили подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, обновления и работы с партнерами. В частности, долгосрочные энергетические решения, которые дадут Украине больше устойчивости.
Были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовки. Был отчет о строительстве фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены,
– отметил президент.