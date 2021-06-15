Это большая геополитическая ошибка Германии, – Ауштрявичюс о строительстве "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" почти достроили. Плохой новостью является то, что это происходит во время агрессивных действий со стороны России.

Такая ситуация не должна была произойти. Так считает депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

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Ауштрявичюс: Я вижу 10 возможных сценариев для компенсации

По его словам, Германии необходимо найти способ и инструменты, как компенсировать свою ошибку.

Это огромная геополитическая ошибка, которую сделал Берлин,

– заявил Ауштрявичюс.

Он отметил, что есть ряд вариантов, как именно страна могла бы исправиться: использовать или европейские инвестиции в альтернативную энергетику, или другие инвестиции в энергетическую или газовую систему Украины, интегрируя ее с Европейским Союзом. Возможно, речь пойдет и о финансовых компенсациях.

"Это может стать объектом переговоров. Кажется, все "на столе". Придет время и об этом нужно будет серьезно поговорить. Я вижу более 10 возможных сценариев, как это может происходить на практике", – отметил евродепутат.

Что такое "Северный поток-2"? Это российский газопровод, который, по замыслу, должен проходить через 5 стран. "Северный поток-2" строят в обход Украины. Он готов более чем на 90%. Его запуск угрожает нашему государству, ведь оно может терять ежегодно 1,5 миллиарда долларов.

Есть много вариантов, по мнению Аштрявичюса, как ЕС сможет реагировать на сложившуюся ситуацию. "Это реально и об этом нужно говорить, а не молчать. "Северный поток-2" построили со стратегическим потенциалом, взаимодействием", – он добавил.

Интервью с Ауштрявичюсом: смотрите видео

Компенсации для Украины из-за запуска газопровода: коротко