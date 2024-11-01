Польша начала строить "Восточный щит" на границе с Беларусью и Россией

В Польше начали строительство оборонительных укреплений "Восточный щит", который предусматривает создание военной инфраструктуры на границе с Беларусью и Россией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска на своей странице в X. Он также показал фото.

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В Польше начали строительство "Восточного щита"

Министерство национальной обороны и Генеральный штаб Войска Польского объявили программу "Восточный щит", которая предусматривает строительство различных типов укреплений, местных препятствий и военной инфраструктуры на границах с Россией и Беларусью.

Его общая протяженность составит около 700 километров. Проект по этому презентовали еще 1 мая 2024 года. Польское правительство уже сообщало о намерениях начать соответствующие работы до начала 2025 года.

Первые испытания элементов "Щита" начались в середине октября на полигоне в Ожише. Постановление об учреждении программы стоимостью 10 миллиардов злотых, что составляет около 2,5 млрд долларов, правительство приняло в июне на выездном заседании в Белостоке.

Проект предусматривает софинансирование из фондов ЕС и должен быть завершен до 2028 года. Среди прочего, программа также включает строительство укреплений и естественных препятствий на местности на ключевых пограничных участках.

Правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Беларуси и России,

– сообщали в канцелярии Дональда Туска.

Кроме вышеупомянутого, также планируют построить соответствующие системы разведки и обнаружения угроз, передовые базы, логистические узлы, склады, а также развернуть системы борьбы с беспилотниками. Главной целью проекта является облегчение защиты границы и усложнение для потенциального врага.

Напомним, на днях Анджей Дуда уже рассказал о проекте по укреплению польской границы с Россией и Беларусью "Щит Восток". По словам польского президента, эта инициатива является новой версией "железного занавеса". Тогда он только анонсировал строительство.