Россияне перешли к плану "Б", – Плетенчук об альтернативе Крымскому мосту
Россияне строят железную дорогу из России во временно оккупированный Крым вдоль Азовского побережья. Прежде всего это вопрос логистического обеспечения группировки врага, которая воюет на Юге Украины.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, отметив, что оккупанты понимают, что Крымский мост уже не способен это обеспечить. Все из-за повреждений в результате операций СБУ и ВМС.
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Поэтому, соответственно, незаконно построенное сооружение должно быть разгружено другим способом. К тому же россиянам недоступна морская логистика.
Они перешли к плану "Б". На самом деле этот план существовал сразу. И вся эта ситуация с полномасштабным вторжением – является частично реализация этого плана по созданию "надежного коридора" по суше в оккупированный ранее Крым,
– подчеркнул Плетенчук.
Россия строит железную дорогу на Юге Украины: что известно
- Страна-агрессор более года строит железную дорогу на оккупированных территориях Украины. Она будет в зоне поражения Сил обороны Украины. Это станет возможным благодаря военной помощи, которую скоро получит украинское государство. Железнодорожное сообщение расположено значительно ближе к линии фронта, чем Крымский мост. Сейчас у противника есть все шансы достроить железную дорогу.
- Россияне достаточно быстро кладут рельсы. По сравнению с мартом, они уже построили железнодорожный мост. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, если оккупанты не остановят строительство, то уже в середине мая поедут поезда. Он убежден, что благодаря этой железной дороге захватчики смогут разгрузить Крымский мост примерно на 50%.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что процесс строительства этой железной дороги почти завершен. Железнодорожное сообщение из Ростова до временно оккупированного полуострова может стать серьезной проблемой. В то же время Буданов надеется на то, что с этой железной дорогой справятся. По его словам, этот вопрос значительно проще, чем вопрос Крымского моста.