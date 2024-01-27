Поставлен жирный крест, – Андрющенко объяснил, почему россияне не построят железную дорогу в Мариуполе

Еще осенью 2023 года россияне решили построить железную дорогу, которая соединяла бы Донецкую область с Ростовом-на-Дону. Это должно существенно улучшить их логистику. Однако что-то пошло не по плану.

Запуск железные дороги из Мариуполя стало бы настоящим вызовом для украинских военных. Однако проблему решили "рубить в корне". Подробнее о сорванных планах россиян 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Что помешает россиянам построить железную дорогу

На днях в районе базирования инженерных подразделений оккупантов в селе Гранитное состоялся "хлопок". Железнодорожное сообщение, в какое было попадание, соединяло между собой захваченные Мариуполь, Волноваха, Донецк. Русские имели целью соединить эти временно оккупированные территории с Ростовом-на-Дону.

Этим путем оккупанты еще не пользовались. А после удара уже не будут.

Это действительно повторный "прилет" в течение января. Он поставил жирный крест, и на 2024 год можно забыть о строительстве железной дороги, которое должно было соединить Мариуполь с Ростовом-на-Дону через все оккупированные территории. Это как была "влажная" мечта россиян, так ею и останется,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

6 января ВСУ попали в недостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе села Гранитное. Мост строили через реку Кальмиус. Уже тогда удар поставил под угрозу планы по строительству железной дороги., которая бы объединяла оккупированные территории Украины с российскими городами.

Собственно, русские были очень близки к запуску моста. Его оставалось только немного достроить, однако Силы обороны воспрепятствовали этому.

Какую альтернативу могут выбрать россияне

Поскольку ситуация с логистикой для оккупантов ухудшилась, так и не улучшившись, они стали искать другие пути перевозки техники.

От россиян последовали призывы восстановить логистику, которую они еще глобально не использовали. Речь идет о Мариупольский порт. Ее не использовали, потому что первая попытка создать на территории порта склад с техникой, закончилась "хлопком". После этого россияне не рисковали,

– заметил Андрющенко.

После неудачной попытки Мариупольский порт фактически отдали в личное использование Марата Хуснуллина– вице-премьера России. Он также является заместителем главы правительства России по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и регионального развития.

"Если начнут заводить в море суда с боеприпасами и техникой, то ничего хорошего в этом не будет. Это действительно поможет восстановить им логистику. Но это большой риск для россиян." – добавил заместитель мэра Мариуполя.

По словам Андрющенко, если оккупанты начнут использовать Мариупольский порт, это покажет их тупик. В то же время, для фронта с украинской стороны это может усложнить ситуацию.

Накопление резервов продолжается

Следует также добавить, что другие логистические пути для россиян работают стабильно. В частности, за последние две недели наблюдалось увеличение резервов на северо-западе Мариупольского района, а также в Волновахском районе, ближе к Угледару.

Там накоплено достаточно много всего. Еще две недели назад мы называли цифру в 10 тысяч. Я уверен, что сейчас эта цифра больше,

– отметил Андрющенко.

Сейчас глобальное движение техники в ту сторону остановилось. Последние несколько дней проходят определенные передвижения по городу в сторону Бердянска. Хотя накопление и создание новых резервных группировок стало на паузу, оно, вероятнее всего, продолжится.

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