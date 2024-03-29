Стрыйщина снова была под угрозой атаки: много ракет летело на Львовщину

Российские военные нанесли ракетный удар по Украине в ночь на 29 марта. Мониторинговые каналы и местные власти сообщали, что ракеты летели на Стрый.

Российские военные продолжают ракетный террор мирного населения Украины. Враг снова целится в объекты энергетической и критической инфраструктуры. Известно, что часть крылатых ракет, запущенных оккупантами, летела в направлении Стрыя.

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Часть ракет летела на Львовщину

Около 5 утра стало известно, что российские ракеты полетели на Львовскую область. Так, в 04:58 глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о том, что летят "Кинжалы" в направлении региона. Через три минуты уточнил, что на Стрый.

Уже в 05:07 Максим Козицкий отметил, что в воздушном пространстве Львовщины еще есть ракеты. Через несколько минут уточнил, что сейчас они изменили курс в направлении Тернопольской области. В то же время призвал жителей не покидать безопасных мест.

В 05:22 сообщил о группе крылатых ракет, которые из Ровенской области летели на Львовщину. А еще через несколько минут уточнил, что они также курсируют в направлении Стрыйского района.

Около половины шестого также стало известно о взрывах, которые прогремели в Ивано-Франковской области. Под ударом мог быть Бурштын. Практически сразу же местные жители известили, что в области наблюдают резкие скачки в электросети.

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