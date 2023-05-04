Мобилизация продолжается: студенты каких учебных заведений имеют отсрочку от призыва

В Украине во время военного положения не могут мобилизовать студентов. У них есть отсрочка от призыва.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Отметим, что на заочников отсрочка от призыва не распространяется.

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Студенты каких учебных заведений имеют отсрочку

Так, украинские студенты вузов, а также ученики колледжей имеют право на отсрочку от мобилизации. Главное условие – они должны быть на дневной или дуальной форме обучения.

Отсрочка распространяется на:

получателей профессиональной (профессионально-технической),

профессионального высшего и высшего образования,

ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной форме получения образования.

Кто имеет отсрочку во время учебы

Ученики и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;

студенты колледжей, университетов, институтов, академий;

аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;

ассистенты-стажеры.

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