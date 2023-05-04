Мобилизация продолжается: студенты каких учебных заведений имеют отсрочку от призыва
4 мая 2023, 15:11Читати новину українською
В Украине во время военного положения не могут мобилизовать студентов. У них есть отсрочка от призыва.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак. Отметим, что на заочников отсрочка от призыва не распространяется.
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Студенты каких учебных заведений имеют отсрочку
Так, украинские студенты вузов, а также ученики колледжей имеют право на отсрочку от мобилизации. Главное условие – они должны быть на дневной или дуальной форме обучения.
Отсрочка распространяется на:
- получателей профессиональной (профессионально-технической),
- профессионального высшего и высшего образования,
- ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной форме получения образования.
Кто имеет отсрочку во время учебы
- Ученики и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;
- студенты колледжей, университетов, институтов, академий;
- аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;
- ассистенты-стажеры.
Мобилизация в Украине: последние новости
- На сегодня во время действия военного положения срочная военная служба не производится. В этом есть проблема, поскольку мужчин невозможно вернуть домой, которые уже переслужили сверх установленные для них сроки.
- Рада 2 мая проголосовала, чтобы продлить мобилизацию еще на 90 суток. Соответственно, общая мобилизация в Украине продлится до 18 августа 2023 года.
- Юрист Владислав Юрчак рассказывал, что юноша, окончивший бакалавриат, но планирующий поступление в магистратуру, оказывается в статусе абитуриента и лишается права на отсрочку (промежуточное время).
- В Украине есть случаи, когда уклонистов засудили и они получили соответствующие наказания. 24 Канал подробнее рассказал, что грозит призывнику за уклонение от мобилизации.