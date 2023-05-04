Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Зауважимо, що на заочників відстрочка від призову не поширюється.
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Студенти яких навчальних закладів мають відстрочку
Так, українські студенти вишів, а також учні коледжів мають право на відстрочку від мобілізації. Головна умова – вони мають бути на денній або дуальній формі навчання.
Відстрочка поширюється на:
- здобувачів професійної (професійно-технічної),
- фахової передвищої та вищої освіти,
- асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.
Хто має відстрочку під час навчання
- Учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;
- студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;
- аспіранти і докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;
- асистенти-стажисти.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Станом на сьогодні під час дії воєнного стану строкова військова служба не проводиться. У цьому є проблема, оскільки чоловіків неможливо повернути додому, які вже переслужили понад встановлені для них строки.
- Рада 2 травня проголосувала, щоб продовжити мобілізацію ще на 90 діб. Відповідно, загальна мобілізація в Україні триватиме до 18 серпня 2023 року.
- Юрист Владислав Юрчак розповідав, що юнак, який закінчив бакалаврат, але планує вступ у магістратуру, опиняється в статусі абітурієнта та позбавляється права на відстрочку (проміжний час).
- В Україні є випадки, коли ухилянтів засудили і вони отримали відповідні покарання. 24 Канал детальніше розповів, що загрожує призовнику за ухилення від мобілізації.