Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Зауважимо, що на заочників відстрочка від призову не поширюється.

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Студенти яких навчальних закладів мають відстрочку

Так, українські студенти вишів, а також учні коледжів мають право на відстрочку від мобілізації. Головна умова – вони мають бути на денній або дуальній формі навчання.

Відстрочка поширюється на:

здобувачів професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої та вищої освіти,

асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Хто має відстрочку під час навчання

Учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;

студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;

аспіранти і докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;

асистенти-стажисти.

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