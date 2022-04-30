Су-25 и 9 "орланов" больше не потревожат украинцев: успехи Воздушных сил за сутки

Россияне продолжают активно атаковать Украину с воздуха. Наши герои делают все возможное, чтобы в будущем у врага не осталось средств для реализации своих замыслов.

Воздушные силы Украины отчитались о своих успехах за сутки 29 апреля. Наши герои совершили очередное "прореживание" сил врага в воздухе.

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Новые потери врага в воздухе

За день наши силы противовоздушной обороны и воздушных сил ВСУ поразили 10 вражеских целей. В частности, наши защитники уничтожили российский штурмовик Су-25.

Кроме того, враг остался без 9 БПЛА "Орлан-10", с помощью которых пытается производить воздушную разведку.

Как идет война против оккупантов: коротко

Враг ведет интенсивные наступательные действия, к которым привлекает большие силы, но не может добиться успеха. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, нашим героям удается успешно отражать атаки врага и освобождать оккупированные населенные пункты.

Горячие бои с врагом продолжаются в зоне ООС, россияне шли в наступление 14 раз. По итогам суток враг может порадовать свое командование лишь утилизацией большого количества своей техники.

4 штурма русские оккупанты провели на Востоке. В ходе боев ВСУ удалось уничтожить много личного состава и боевой техники.

30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского показала видео, как превращает батарею вражеских "Ураганов" и другую технику в обгоревший металлический хлам. Взрывы российских боевых машин – это отличный фейерверк, на который россияне могут рассчитывать без всяких празднований 9 мая.

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