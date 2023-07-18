Часто использовали для войны, – военный эксперт предположил, почему упал штурмовик Су-25

В Ейске Краснодарского края России в море упал штурмовик Су-25. Их оккупанты часто использовали на войне против Украины. Частые аварии свидетельствуют о плохой работе служб, обслуживающих самолеты. Это может принести плохие последствия для российской авиации.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, для России сейчас ценны все самолеты.

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"Для российской армии любые самолеты очень ценны. Су-25 – это фронтовой бомбардировщик. Он достаточно старый, но такая рабочая лошадка. Их достаточно много в российской авиации. Но именно эти самолеты очень часто используют в частности для войны в Украине, потому что они привычны для пилотов", – заметил он.

На смену Су-25 должны прийти более современные Су-34, однако их немного в России. Возможности российского производства очень ограничены.

Россия потеряла пилота

Юрий Федоров отметил, что, кроме самолета, россияне потеряли пилота, который был обучен работать на Су-25. Таких лётчиков в России не очень много.

Их немного. Если у них есть боевой опыт, то таких еще меньше. Боевой опыт они могли получать до войны в Украине только в Сирии, возможно, в качестве наемников в других регионах,

– сказал военный эксперт.

Плохие последствия для российской авиации

Это уже не первая авария в Ейске. Это свидетельствует о том, что службы не могут надежно проверить самолет перед полетом, отремонтировать и устранить все недостатки. Это уже системная проблема российской авиации.

Это подрывает веру пилотов в свои самолеты. Психологический удар может быть тяжелее, иметь худшие последствия для боевого потенциала российской авиации. Если летчик не верит службам, будет постоянно нервничать и думать, как вернуться живым вместо того, чтобы думать, как выполнить боевое задание,

– считает Федоров.

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