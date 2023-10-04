Россияне ликвидировали собственный Су-35: в разведке Британии сказали, какое это имеет значение
Источник:Минобороны Британии
ПВО России в очередной раз продемонстрировала свое "мастерство", сбив самолет российской армии. В минобороны Великобритании ответили, о чем может свидетельствовать этот инцидент.
Заметим, что произошло сбитие еще 28 сентября в районе оккупированного города Токмак Запорожской области. Это примерно в 20 километрах от непосредственной линии боевых действий.
К теме Красивая коробка с хламом внутри: что известно о разбившемся над Херсонщиной Су-35
Россия ликвидировала свой истребитель
Как отмечают в Лондоне, враг потерял около 90 самолетов с неподвижным крылом с начала полномасштабной войны. Среди них, очевидно, уже 5 авиасудов Су-35С вместе с разбившейся недавно над Токмаком моделью FLANKER M.
Су-35С является самым современным российским боевым реактивным самолетом, широко распространенным на вооружении.
– говорится в сообщении.
Важно акцентировать, что случилась эта "катастрофа" именно в районе Токмака – хорошо укрепленного города, в котором оккупанты разместили свой штаб. Собственно, оттуда захватчики получают указания по ведению боевых действий на самом ожесточенном участке фронта – Запорожском направлении.
Эти штабы, как правило, защищаются специальными системами ПВО малой и средней дальности. Почти наверняка они расположены в очень высоком состоянии готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким местам.
Обратите внимание! Су-35 – это, по словам россиян, "модернизированная версия" самолета Су-27. Авиасудно якобы имеет усиленный планер, а также у него отсутствует переднее горизонтальное оперение и тормозной щиток.
В то же время у Су-35 даже нет AESA – передового радара с системой электронного сканирования. Зато такие истребители оснащены очень дымящими двигателями.
Детали уничтожения С-35
- Мэр пока оккупированного Мелитополя Иван Федоров констатировал, что именно дезертирство стало причиной "самоликвидации" российского самолета.
- По его словам, оккупанты уже не имеют сил воевать, поэтому разными путями пытаются минимизировать время пребывания на поле боя.
- Вместе с тем, украинские партизаны сообщали, что в то же время был зафиксирован пуск захватчиками ракеты С-300 из соответствующей системы ПВО.