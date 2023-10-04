Россияне ликвидировали собственный Су-35: в разведке Британии сказали, какое это имеет значение

ПВО России в очередной раз продемонстрировала свое "мастерство", сбив самолет российской армии. В минобороны Великобритании ответили, о чем может свидетельствовать этот инцидент.

Заметим, что произошло сбитие еще 28 сентября в районе оккупированного города Токмак Запорожской области. Это примерно в 20 километрах от непосредственной линии боевых действий.

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Россия ликвидировала свой истребитель

Как отмечают в Лондоне, враг потерял около 90 самолетов с неподвижным крылом с начала полномасштабной войны. Среди них, очевидно, уже 5 авиасудов Су-35С вместе с разбившейся недавно над Токмаком моделью FLANKER M.

Су-35С является самым современным российским боевым реактивным самолетом, широко распространенным на вооружении.

– говорится в сообщении.

Важно акцентировать, что случилась эта "катастрофа" именно в районе Токмака – хорошо укрепленного города, в котором оккупанты разместили свой штаб. Собственно, оттуда захватчики получают указания по ведению боевых действий на самом ожесточенном участке фронта – Запорожском направлении.

Эти штабы, как правило, защищаются специальными системами ПВО малой и средней дальности. Почти наверняка они расположены в очень высоком состоянии готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким местам.

Обратите внимание! Су-35 – это, по словам россиян, "модернизированная версия" самолета Су-27. Авиасудно якобы имеет усиленный планер, а также у него отсутствует переднее горизонтальное оперение и тормозной щиток.

В то же время у Су-35 даже нет AESA – передового радара с системой электронного сканирования. Зато такие истребители оснащены очень дымящими двигателями.

Детали уничтожения С-35