"Самолетопад" на Брянщине: аналитики выяснили имя второго "двухсотого" пилота Су-35

Недавно, 13 мая, российская ПВО очень мощно отработала по своей авиации. В частности, в Брянщине сбили Су-35. OSINT-аналитикам уже удалось выяснить, как звали пилота.

Международное разведывательное сообщество установило имя российского пилота, которого отправила в "вечный полет" брянская ПВО.

Читайте также Должны были бомбить Украину: что известно о самолетах и вертолете, которые упали на Брянщине

Что известно о пилоте сбитого российского самолета

Так, аналитики отмечают, что в группе "Гарнизон Бесовец" в запрещенной российской соцсети 14 мая опубликовали короткий некролог.

Наш полк сегодня потерял (погиб) молодого перспективного летчика – Глеба Полякова,

– говорилось в сообщении.

OSINT-эксперт Иракли Комахидзе отметил, что на аэродроме Бесовец, рядом с Петрозаводском, базируется 159-й истребительный авиационный полк 6-й армии ВВС/ПВО, на вооружении которого находятся именно Су-35.

Поэтому, учитывая новости, о сбитом Су-35 над Брянском, получается, что Глеб Поляков и был тем же пилотом, подытожил соучредитель InformNapalm.

Смотрите также Тайный торговец смертью: как Россия обходит санкции и наращивает военную силу – расследование

ГУР назвало имя причастного к падению российской авиации