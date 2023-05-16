"Самолетопад" на Брянщине: аналитики выяснили имя второго "двухсотого" пилота Су-35
Источник:OSINT Georgia
Недавно, 13 мая, российская ПВО очень мощно отработала по своей авиации. В частности, в Брянщине сбили Су-35. OSINT-аналитикам уже удалось выяснить, как звали пилота.
Международное разведывательное сообщество установило имя российского пилота, которого отправила в "вечный полет" брянская ПВО.
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Что известно о пилоте сбитого российского самолета
Так, аналитики отмечают, что в группе "Гарнизон Бесовец" в запрещенной российской соцсети 14 мая опубликовали короткий некролог.
Наш полк сегодня потерял (погиб) молодого перспективного летчика – Глеба Полякова,
– говорилось в сообщении.
OSINT-эксперт Иракли Комахидзе отметил, что на аэродроме Бесовец, рядом с Петрозаводском, базируется 159-й истребительный авиационный полк 6-й армии ВВС/ПВО, на вооружении которого находятся именно Су-35.
Поэтому, учитывая новости, о сбитом Су-35 над Брянском, получается, что Глеб Поляков и был тем же пилотом, подытожил соучредитель InformNapalm.
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ГУР назвало имя причастного к падению российской авиации
- Заметим, что в тот же день в Брянской области разбился еще один самолет – Су-34.
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что прежде всего к этому приложился сам Путин, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. Если бы кровавый диктатор не сделал этого, самолеты не падали бы.
- Также он добавил: "Есть официальные заявления о том, что ответственность за это несут российские средства противовоздушной обороны. Главное, что они (самолеты – 24 Канал) падают и будут падать дальше".