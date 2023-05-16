Міжнародна розвідувальна спільнота встановила ім'я російського пілота, якого відправила у "вічний політ" брянська ППО.
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Що відомо про пілота збитого російського літака
Так, аналітики зазначають, що у групі "Гарнізон Бєсовець" в забороненій російської соцмережі 14 травня опублікували короткий некролог.
Наш полк сьогодні втратив (загинув) молодого перспективного льотчика – Гліба Полякова,
– йшлося в повідомленні.
OSINT-експерт Іраклі Комахідзе зазначив, що на аеродромі Бєсовець, який поруч з Петрозаводськом базується 159-й винищувальний авіаційний полк 6-ї армії ВПС/ППО, на озброєнні якого перебувають саме Су-35.
Тож враховуючи новини, що над Брянськом втратили Су-35, виходить, що Гліб Поляков і був тим самим пілотом, підсумував співзасновник InformNapalm.
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ГУР назвало ім'я причетного до падіння російської авіації
- Зауважимо, що в той же день у Брянській області розбився ще один літак – Су-34.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що, перш за все, до цього доклався сам Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Якби кривавий диктатор не зробив цього, літаки б не падали.
- Також він додав: "Є офіційні заяви про те, що відповідальність за це несуть російські засоби протиповітряної оборони. Головне, що вони (літаки – 24 Канал) падають і будуть падати далі".