Міжнародна розвідувальна спільнота встановила ім'я російського пілота, якого відправила у "вічний політ" брянська ППО.

Читайте також Мали бомбити Україну: що відомо про літаки та вертольоти, які впали на Брянщині

Що відомо про пілота збитого російського літака

Так, аналітики зазначають, що у групі "Гарнізон Бєсовець" в забороненій російської соцмережі 14 травня опублікували короткий некролог.

Наш полк сьогодні втратив (загинув) молодого перспективного льотчика – Гліба Полякова,

– йшлося в повідомленні.

OSINT-експерт Іраклі Комахідзе зазначив, що на аеродромі Бєсовець, який поруч з Петрозаводськом базується 159-й винищувальний авіаційний полк 6-ї армії ВПС/ППО, на озброєнні якого перебувають саме Су-35.

Тож враховуючи новини, що над Брянськом втратили Су-35, виходить, що Гліб Поляков і був тим самим пілотом, підсумував співзасновник InformNapalm.

Дивіться також Таємний торговець смертю: як Росія обходить санкції та нарощує військову силу – розслідування

ГУР назвало ім'я причетного до падіння російської авіації