Истребитель "недопятого поколения": что известно о пораженном Су-57, которых у России около десяти

Украинская разведка сообщила, что во время атаки на аэродром "Ахтубинск" удалось поразить новейший российский истребитель Су-57. Это первый подобный случай в истории.

Су-57 – это новейший самолет, который в России называют "истребителем пятого поколения". Однако он имеет немало недостатков, которые оккупанты всячески пытаются скрыть. Более того, россияне не разглашают даже точное количество Су-57 на вооружении. Однако спойлер: их не так много, как можно подумать. Что известно о российских "вундервафлях" – рассказывает 24 Канал.

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Уничтожение Су-57

Главное управление разведки сообщило, что на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области, что в 589 километрах от линии соприкосновения, 8 июня был поражен российский истребитель Су-57. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки стоянки самолета. После украинской атаки у него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения.

Российский Су-57 поразили на аэродроме "Ахтубинск" / ГУР

Разведка отмечает, что поражение Су-57 – это первый случай в истории. Это самый современный истребитель, стоящий на вооружении ВКС России. Оккупанты время от времени используют его, чтобы атаковать украинские города ракетами Х-59 и Х-69.

Истребитель пятого поколения – или нет

Су-57 – это российский многоцелевой истребитель, который сама Россия классифицирует как "самолет пятого поколения". То есть фактически это самый современный тип реактивных истребителей – и самый лучший, который Россия имеет на вооружении.

Согласно открытым данным, российская разработка имеет следующие технические характеристики:

экипаж – 1 человек;

длина – 19,7 м;

размах крыла – 14 м;

высота – 4,8 м;

масса: пустого – 18,5 т; нормальная взлетная масса с 63% топлива – 26 т, со 100% топлива – 30 т;

максимальная скорость на высоте – 2,45 М (около 2600 км/ч), максимальная бесфорсажная скорость 2 M (примерно 2100 км/ч);

продолжительность полета – до 5,8 часа;

практический потолок – 20 000 м.

Российский Су-57 красивый, но бессмысленный / Российские СМИ

Военные эксперты отмечают, что Су-57 является скорее самолетом переходного типа, ведь не соответствует характеристикам пятого поколения: формально тянет на четвертое+. Например, оккупанты не разработали для этого истребителя новый двигатель. На самолет установлены обычные два округлых двигателя от истребителей Су-30СМ и Су-35.

Согласно концепции пятого поколения, двигатель борта должен быть защищен от соответствующего радиоэлектронного оборудования. Максимально защищен от теплового излучения. Этого россияне не сделали. У них до сих пор все построенные Су-57 имеют двигатели так называемого первого этапа. Такие же, как стоят на четвертом плюс-плюс поколении – на Су-35 и Су-34,

– объясняет авиаэксперт Валерий Романенко.

Кроме этого, россияне не оснастили Су-57 современной стелс-технологией и эффективными системами передачи тактической информации. Например, американские самолеты могут увидеть зенитный комплекс и не входя в опасную зону передать информацию артиллерии, – а россияне так не могут.

Сколько Су-57 имеет Россия

Россия публично не объявляет, сколько самолетов имеет на вооружении. Например, в конце 2022 года росСМИ только писали, что партия поставлена в рамках "большого контракта" с минобороны России, а авиазавод "выполнил программу этого года". OSINT-аналитики заявляли, что, скорее всего, тогда речь шла о 4 самолетах.

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в апреле 2024 года рассказывал, что, вероятно, Россия имеет на вооружении до 10 истребителей Су-57. Такую же информацию озвучивал и эксперт Валерий Рябоненко. Он отмечал, что оккупантам удалось изготовить 11 таких бортов, однако один из них они разбили во время испытаний.

Из-за нехватки высокотехнологичных компонентов Россия вряд ли сможет производить много Су-57. В 2022 году было выпущено шесть таких самолетов, то в 2023 году – только два.

Россияне имеют проблемы с разработкой Су-57 / Российские СМИ

Проблемы производства Су-57

Россия планировала начать производство Су-57 еще в 2016 году, однако первый серийный Су-57 ВКС России получили аж 25 декабря 2020 года. Изначально ожидалось, что до конца 2020 года оккупанты будут иметь уже 55 таких самолетов. Однако впоследствии план "немного" уменьшили – до 12 самолетов. Кроме этого, серийное производство подвинули до 2018 года – что, как показала история, тоже оказалось оптимистичным прогнозом.

Сначала россияне разрабатывали этот самолет совместно с индийскими коллегами, однако уже в 2018 – 2019 году последние вышли из проекта. Вероятно, они поняли, что дело "не выгорит" и России не удастся создать заявленный "истребитель пятого поколения". Эксперты едины во мнении, что даже в случае полного доступа к западным деталям и отсутствия санкций российские инженеры не смогли бы изготовить такое технологичное изделие.

Однако кроме урезанного, как на "истребитель пятого поколения", функционала истребители имеют еще одну проблему. Фирма, которая производила так называемый новейший компьютер "Эльбрус", находится под санкциями с 2022 года, а в 2023 году она отказалась поставлять технологии российскому минобороны. А бортовой компьютер Ш-121 и БЦОМ ИМА БК, который установлен на Су-57, низкого качества и постоянно отказывает, из-за чего россиянам даже приходилось собирать совещание.

Истребители Су-57 на аэродроме оккупантов / Российские СМИ

Российские Су-57 оснащают ракетами Х-69

В общем известно, что самолет Су-57 сделан с 30-мм встроенной пушкой и может нести до 10 т боезапаса. Истребитель может быть оснащен как ракетами, так и КАБами. В частности, Су-57 может нести новейшую и одну из самых опасных ракет россиян – Х-69. Предполагают, что на истребитель можно прикрепить четыре ракеты этого типа, которые должны подвешиваться во внутреннем отсеке.

Минобороны Великобритании в январе 2023 года утверждало, что Россия начала применять Су-57 в войне против Украины с июня 2022 года как для ударов по наземным целям, так и для применения ракет "воздух – воздух".

Первый публичный случай применения ракеты Х-69 произошел 7 февраля 2024 года. Тогда в Николаевской, Полтавской и Сумской областях россияне выпустили три управляемые авиационные ракеты Х-59 и три ракеты Х-69. Пять из шести ракет удалось сбить. Кроме этого, точно известно, что россияне применили Х-69 для атак на украинскую энергоинфраструктуру, в частности на Трипольскую ТЭС.