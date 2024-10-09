Победа союзников Украины: Россия больше не может производить истребители Су-57

Су-57 – это гордость оккупантов, новейший самолет, который в России называют "истребителем пятого поколения". Стало известно, что захватчики больше не способны его производить.

В начале лета 2024 года Украина впервые поразила российский истребитель Су-57 во время атаки на аэродром "Ахтубинск". По словам экспертов, это судно не соответствует стандартам "пятого поколения" из-за отсутствия нового двигателя и современных технологий.

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Почему в России стоит производство Су-57

В России приостановилось производство истребителя-невидимки Су-57. По словам украинской аналитической группы Frontelligence Insight, это свидетельствует о том, что российская военная промышленность сильно зависит от западных компонентов, в частности в электронике.

Санкции Запада против России подавили поставки этого критического оборудования, вследствие чего производство Су-57 оказалось под угрозой.

Большой, быстрый истребитель со способностью обходить радары, одноместный, двухмоторный Су-57 является ответом России на F-22 Raptor компании Lockheed Martin. Он призван заменить старые МиГ-29, Су-27 и их варианты на вооружении ВВС России.

Первый полет Су-57 состоялся в 2010 году, через 20 лет после того, как первый в мире истребитель-невидимка пятого поколения "Раптор" совершил первый полет. В течение следующего десятилетия работники конструкторского бюро имени Павла Сухого вручную построили 10 тестовых моделей. А в 2019 году Кремль подписал контракт на 76 серийных реактивных самолетов, предположительно, примерно по 50 миллионов долларов за экземпляр.

Но там, где Lockheed выпускает более 150 F-35 пятого поколения в год, компания "Сухой" пытается произвести лишь долю этого количества. Российская фирма поставила первые 10 серийных Су-57 ВВС в 2022 году и еще 11 в 2023 году. Пока в этом году Сухой, как сообщается, передал лишь несколько дополнительных самолетов.

Вполне возможно, что ччерез 14 лет после первого полета Су-57 на вооружении России осталось чуть более 30 таких истребителей, треть из них тестовые модели, потенциально лишены части запланированной электроники. Это мизерная сила для авиации, которая разворачивает около тысячи истребителей на передовой – и которая потеряла сотню из них в боях над Украиной с февраля 2022 года.

Впечатляющим является то, что темпы поставок новых Су-57, кажется, упали - значительно - между 2023 и 2024 годами. Обычно темпы поставок новых типов истребителей увеличиваются из года в год для данного многолетнего заказа, поскольку работники приобретают опыт.

Су-57 является исключением из этого правила. Очевидно, что с помощью целенаправленных санкций Соединенные Штаты и их союзники притупили модернизацию российских ВВС.

Изучая российские документы, Frontelligence Insight обнаружила некоторые из основных узких мест, в частности аттенюатор под названием WA36 и блоки питания с обозначениями PLR7 60-12 и EA-PS 3150. Эти компоненты являются частью MPPU-50, немецкого устройства для калибровки. системы связи на Су-57.

Ранее "Сухой" мог легально импортировать MPPU-50 и запчасти для MPPU-50, теперь он должен незаконно покупать их у третьих сторон.

Учитывая то, что российское военное производство продолжало увеличиваться в 2023 и 2024 годах, очевидно, что они находят способы контрабанды ключевых компонентов или закупают китайские заменители для поддержания производства,

– отмечают в Frontelligence Insight.

Впрочем, нелегальный импорт требует времени, усилий и денег, и поэтому замедлил темпы производства новых Су-57 и, вероятно, увеличил стоимость самолета.

Тем временем ВВС США уже определяют требования к новому истребителю-невидимке, который заменит 180 F-22. Этот новый истребитель следующего поколения Air Dominance может совершить первый полет до того, как россияне наконец получат 76-й и последний Су-57 из первоначального производственного заказа.