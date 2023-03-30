Суд еще не принял решение по Лавре: что означает отказ в удовлетворении иска УПЦ МП

Суд отказал в удовлетворении иска представителям Московского патриархата, желающим приостановить свое выселение из Киево-Печерской Лавры. Однако это еще не конец дела.

О том, что суд отказал пророссийским попам, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Кстати говоря Суд отказался приостановить выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Что означает решение суда

Представители УПЦ МП хотели приостановить свое выселение из Лавры. Поэтому и прибегли к отдельному юридическому инструменту – удовлетворению иска.

Если суд удовлетворяет ходатайство по иску, принимают решение, чтобы не предпринимали никаких действий до основного решения суда. То есть удовлетворение иска могло бы поставить выселение попов на паузу.

Однако этого не произошло. Это значит, что пока суд не вынесет решения, священники все равно не должны находиться в помещениях Лавры.

Помещение принадлежит государству

Даже после того, как суд рассмотрит иск УПЦ МП и объявит о своем решении, оно может быть обжаловано в апелляции.

Помещения Киево-Печерской Лавры принадлежат государству. Это означает, что одностороннее расторжение договора с арендаторами имущества не требует согласования другой стороны.

Попы используют юридические злоупотребления, чтобы выставить ситуацию так, будто территория заповедника находится в их собственности.

УПЦ МП хотят обжаловать решение

В Московском патриархате уже заявили, что будут оспаривать решение Хозяйственного суда. Утверждают, что суд "безосновательно" отказал монастырю.

Отказ не вступил в законную силу, он будет обжалован в апелляционном порядке,

– говорится в сообщении.

Попы намекают, что не планируют покидать Лавру до завершения судов. Говорят, мол, любые попытки выселить их оттуда "незаконны".

Очевидно, что священники пытаются затягивать время. Кстати, сам иск будет рассмотрен 26 апреля.

Что этому предшествовало