Дело Гринкевича: суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых

Вечером одному из подозреваемых по делу о закупках одежды для наших защитников избрали меру пресечения. Сторона обвинения собирается подавать апелляцию.

В четверг, 18 января Андрею Колотилу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога. Ее размер составляет 500 миллионов 528 гривен.

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Как проходило заседание

Андрея Колотило избрали меру пресечения около 22:00. Следует заметить, что это лишь один из подозреваемых. Его адвокат сообщил журналистам о намерении готовить апелляцию. Юрист назвал размер залога слишком большим для статуса участника.

Заседание проходило в Печерском районном суде Киева. Игоря Гринкевича и его сына Романа на нем не было. В Офисе Генерального прокурора это объяснили тем, что в четверг меру пресечения избирали только двум руководителям подконтрольных бизнесмену компаний и одному представителю. Также там заявили, что еще одного участника объявили в розыск.

Заседание в Печерском суде Киева по делу Гринкевича / Фото Лилии Гончарук (Суспильне)

Известно, что после начала первого заседания по делу одного из подозреваемых судья приняла решение о закрытом слушании, потому что об этом просили адвокаты подозреваемого. Юристы отметили, что вина подозреваемого в настоящее время не установлена, а прямая трансляция данного судебного заседания может повредить его личной жизни и негативно повлиять на жизнь его близких и родных.

Последние новости по делу Гринкевича

Напомним, что сын львовского бизнесмена Роман Гринкевич скрылся в ночь с 14 на 15 января. Представитель ДБР Татьяна Сапьян в разговоре с 24 Каналом недавно заявила, что ему не избрали меру пресечения. Также она сообщила, что беглец не пересекал границу Украины.

Кроме этого Сапьян выступила на телемарафоне, где дала понять, что Игоря Гринкевича могут приговорить к 10 годам лишения свободы. Однако расследование по нему все еще продолжается.

Ранее Минобороны разорвало контракты с связанными с Гринкевичем компаниями. Кроме того, оборонное ведомство подало в ДБР заявление о признании потерпевшей стороной, а также объявило новый конкурс на заключение другого контракта по поставке продуктов для ВСУ.

Сам Игорь Гринкевич сейчас находится в СИЗО. Его подозревают во взяточничестве. Местонахождение его сына Романа пока неизвестно. ДБР объявило его в розыск.