Дело Гринкевича: суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых
Источник:Суспильне
Вечером одному из подозреваемых по делу о закупках одежды для наших защитников избрали меру пресечения. Сторона обвинения собирается подавать апелляцию.
В четверг, 18 января Андрею Колотилу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога. Ее размер составляет 500 миллионов 528 гривен.
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Как проходило заседание
Андрея Колотило избрали меру пресечения около 22:00. Следует заметить, что это лишь один из подозреваемых. Его адвокат сообщил журналистам о намерении готовить апелляцию. Юрист назвал размер залога слишком большим для статуса участника.
Заседание проходило в Печерском районном суде Киева. Игоря Гринкевича и его сына Романа на нем не было. В Офисе Генерального прокурора это объяснили тем, что в четверг меру пресечения избирали только двум руководителям подконтрольных бизнесмену компаний и одному представителю. Также там заявили, что еще одного участника объявили в розыск.
Заседание в Печерском суде Киева по делу Гринкевича / Фото Лилии Гончарук (Суспильне)
Известно, что после начала первого заседания по делу одного из подозреваемых судья приняла решение о закрытом слушании, потому что об этом просили адвокаты подозреваемого. Юристы отметили, что вина подозреваемого в настоящее время не установлена, а прямая трансляция данного судебного заседания может повредить его личной жизни и негативно повлиять на жизнь его близких и родных.Обратите внимание! Сам Игорь Гринкевич сейчас находится в СИЗО. Его подозревают во взяточничестве. Местонахождение его сына Романа пока неизвестно. ДБР объявило его в розыск.
Последние новости по делу Гринкевича
- Напомним, что сын львовского бизнесмена Роман Гринкевич скрылся в ночь с 14 на 15 января. Представитель ДБР Татьяна Сапьян в разговоре с 24 Каналом недавно заявила, что ему не избрали меру пресечения. Также она сообщила, что беглец не пересекал границу Украины.
- Кроме этого Сапьян выступила на телемарафоне, где дала понять, что Игоря Гринкевича могут приговорить к 10 годам лишения свободы. Однако расследование по нему все еще продолжается.
- Ранее Минобороны разорвало контракты с связанными с Гринкевичем компаниями. Кроме того, оборонное ведомство подало в ДБР заявление о признании потерпевшей стороной, а также объявило новый конкурс на заключение другого контракта по поставке продуктов для ВСУ.