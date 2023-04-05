Трамп сделал "подарок" Украине: резонансный суд может сыграть нам на руку

Дональд Трамп – первый президент в истории США, против которого выдвинули обвинения по уголовному делу. Этот резонансный процесс может сыграть на руку Украине.

Судебный процесс над Дональдом Трампом в своих предвыборных кампаниях могут использоваться как республиканцы, так и демократы. Но это тоже выгодно для Украины. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский.

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Хорошая новость для Украины

Ранее Украина становилась "заложником" внутриполитических дискуссий в США. Суд над Дональдом Трампом может поменять акценты в медийном пространстве Штатов.

Вопрос Украины очень раскручивался в Соединенных Штатах. В частности, военная помощь: насколько правомерно она поступает, насколько над ней осуществляется контроль или, случайно, оружие не пропадает никуда,

– отметил Дмитрий Шеренговский.

Сейчас же Дональд Трамп сделал "подарок" Украине, потому что полностью сместил внимание на себя. Возможно, фактор Украины меньше находится во внутриполитических разборках Соединенных Штатов Америки, а это положительная новость.

Политически мотивированное решение

Первое заседание суда по делу бывшего президента США Дональда Трампа прошло 4 апреля в Нью-Йорке. Резонансный процесс вполне может быть политически мотивированным.

Трамп в тени не отсиживается. Это кандидат от республиканской партии с самым большим рейтингом. Тем более, он объявил, что будет баллотироваться на следующих президентских выборах,

– рассказал политолог.

Следует также отметить, что прокурор связан с демократами. Но объективным фактом является то, что в США пытаются доказать, что Трамп фальсифицировал документы не только в том деле, которое было объявлено, но и в ряде других.

Речь идет о времени, когда он был еще кандидатом на выборах, неправомерно используя президентский фонд, а законодательство США строго регламентирует какие средства на что можно тратить. Более того, уже в должности президента Трамп неправомерно тратил деньги.

Трамп также обвиняется в организации штурма Капитолия. Отдельные обвинения касаются того времени, когда после проигрыша на последних выборах, Дональд Трамп вывез часть документов с грифом "секретно" и хранил их у себя.

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Судебный процесс используют обе партии

Этот процесс Дональд Трамп может использовать в своей предстоящей предвыборной кампании, поскольку приговор может быть еще очень нескоро.

"Это зависит от результатов. Пока есть только одно возбужденное дело, не считая ряда обвинений о фальсификации документов, штурм Капитолия и другие. Первой подняли дело о сокрытии важных данных, потому что оно наиболее очевидно", – заметил Шеренговский.

Конституция Штатов прямо не запрещает находящемуся под судом человеку подаваться на пост президента. Однако это повлияет на "трампистов" – правых радикалов и консерваторов, поддерживавших Трампа. Это примерно 1/3 от общего числа сторонников республиканской партии.

Эксперт-международник отмечает, что это удобная возможность для демократов "атаковать". Чем больше будет обвинений, чем дольше будет продолжаться следствие – тем выгоднее день для них. В то же время республиканцы могут акцентировать внимание на том, что вся судебная волокита – это лишь политическая игра.

Суд над Дональдом Трампом: что известно