До камеры не дойдет, – Пионтковский оценил шансы Трампа победить на выборах
Дональд Трамп, которого сейчас судят, намерен снова стать президентом США. Экс-лидера Штатов не посадят в тюремную камеру, однако снова победить на президентских выборах он не сможет.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, республиканцы даже не изберут Трампа кандидатом в президенты.
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В тюрьму Трамп не сядет, но и выборы не выиграет
Пионтковский отметил, что американское законодательство разрешает подсудимым баллотироваться на высшие государственные должности. Он привел пример губернатора одного из штатов, которого осудили за более серьезное преступление. В 1930-х годах он несколько месяцев исполнял обязанности в тюремной камере. Но Трампа не посадят за решетку.
До камеры не дойдет. Это будет очень долгий судебный процесс. Будет либо апелляция, либо, может быть, соглашение со следствием. Но и до выборов президента не дойдет,
– считает он.
Оппозиционер убежден, что республиканцы даже не изберут Трампа кандидатом в президенты. Американские политики заявляют, что Украина должна победить.
"Сейчас наработан жесткий консенсус в американском политикуме и среди республиканцев, и среди демократов, что во время весеннего наступления Украина должна победить", – подчеркнул публицист.
Пионтковский о шансах Трампа победить на выборах: смотрите видео
Арест и суд над Трампом: главное
- 30 марта суд Мангеттена выдвинул бывшему президенту США Дональду Трампу уголовные обвинения. Однако их содержание публично не известно.
- Некоторые СМИ утверждают, что дело может касаться выплат денег порноактрисе Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года. В начале 2018 года The Wall Street Journal сообщило, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание 130 тысяч долларов. Произошло это прямо перед президентскими выборами 2016 года.
- Однако Дональд Трамп отверг такие обвинения. По мнению бывшего президента, суд против него – это "политическое преследование". Он обвинил окружного прокурора Мангеттена Элвина Брэгга в том, что тот "выполняет политический заказ Джо Байдена за финансирование Джорджа Сороса". Также Трамп дал понять, что не выйдет из президентской гонки в 2024 году.
- 4 апреля Дональда Трампа взяли под арест до предъявления ему обвинений перед началом суда в Нью-Йорке. Он покинул зал суда после того, как ему предъявили обвинение, и не дал ни одного комментария, а сразу же отправился в свой кортеж. Формальный арест с бывшего президента сняли.