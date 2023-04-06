До камеры не дойдет, – Пионтковский оценил шансы Трампа победить на выборах

Дональд Трамп, которого сейчас судят, намерен снова стать президентом США. Экс-лидера Штатов не посадят в тюремную камеру, однако снова победить на президентских выборах он не сможет.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, республиканцы даже не изберут Трампа кандидатом в президенты.

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В тюрьму Трамп не сядет, но и выборы не выиграет

Пионтковский отметил, что американское законодательство разрешает подсудимым баллотироваться на высшие государственные должности. Он привел пример губернатора одного из штатов, которого осудили за более серьезное преступление. В 1930-х годах он несколько месяцев исполнял обязанности в тюремной камере. Но Трампа не посадят за решетку.

До камеры не дойдет. Это будет очень долгий судебный процесс. Будет либо апелляция, либо, может быть, соглашение со следствием. Но и до выборов президента не дойдет,

– считает он.

Оппозиционер убежден, что республиканцы даже не изберут Трампа кандидатом в президенты. Американские политики заявляют, что Украина должна победить.

"Сейчас наработан жесткий консенсус в американском политикуме и среди республиканцев, и среди демократов, что во время весеннего наступления Украина должна победить", – подчеркнул публицист.

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