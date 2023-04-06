Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, республіканці навіть не оберуть Трампа кандидатом у президенти.

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У тюрму Трамп не сяде, але й вибори не виграє

Піонтковський зазначив, що американське законодавство дозволяє підсудних балотуватися на вищі державні посади. Він навів приклад губернатора одного зі штатів, якого засудили за серйозніший злочин. У 1930-х роках він кілька місяців виконував обов’язки у тюремній камері. Але Трампа не посадять за ґрати.

До камери не дійде. Це буде дуже довгий судовий процес. Буде або апеляція, або, можливо, угода зі слідством. Але й до виборів президента не дійде,

– вважає він.

Опозиціонер переконаний, що республіканці навіть не оберуть Трампа кандидатом у президенти. Американські політики заявляють, що Україна повинна перемогти.

"Зараз напрацьований твердий консенсус в американському політикумі і серед республіканців, і серед демократів, що під час весняного наступу Україна повинна перемогти", – підкреслив публіцист.

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