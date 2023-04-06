Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, республіканці навіть не оберуть Трампа кандидатом у президенти.
Дивіться також Арешт і суд над Трампом: що буде далі та як це вплине на його президентські амбіції
У тюрму Трамп не сяде, але й вибори не виграє
Піонтковський зазначив, що американське законодавство дозволяє підсудних балотуватися на вищі державні посади. Він навів приклад губернатора одного зі штатів, якого засудили за серйозніший злочин. У 1930-х роках він кілька місяців виконував обов’язки у тюремній камері. Але Трампа не посадять за ґрати.
До камери не дійде. Це буде дуже довгий судовий процес. Буде або апеляція, або, можливо, угода зі слідством. Але й до виборів президента не дійде,
– вважає він.
Опозиціонер переконаний, що республіканці навіть не оберуть Трампа кандидатом у президенти. Американські політики заявляють, що Україна повинна перемогти.
"Зараз напрацьований твердий консенсус в американському політикумі і серед республіканців, і серед демократів, що під час весняного наступу Україна повинна перемогти", – підкреслив публіцист.
Піонтковський про шанси Трампа перемогти на виборах: дивіться відео
Арешт і суд над Трампом: головне
- 30 березня суд Мангеттену висунув колишньому президенту США Дональду Трампу кримінальні звинувачення. Проте їхній зміст публічно не відомий.
- Деякі ЗМІ стверджують, що справа може стосуватися виплат грошей порноакторці Стормі Деніелс під час його виборчої кампанії 2016 року. На початку 2018 року The Wall Street Journal повідомило, що колишній юрист Трампа Майкл Коен заплатив порноакторці Стормі Деніелс за мовчання 130 тисяч доларів. Сталось це безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року.
- Проте Дональд Трамп відкинув такі звинувачення. На думку колишнього президента, суд проти нього – це "політичне переслідування". Він звинуватив окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга в тому, що той "виконує політичне замовлення Джо Байдена за фінансування Джорджа Сороса". Також Трамп дав зрозуміти, що не вийде з президентських перегонів у 2024 році.
- 4 квітня Дональда Трампа взяли під арешт до пред'явлення йому звинувачень перед початком суду в Нью-Йорку. Він покинув залу суду після того, як йому висунули обвинувачення, і не дав жодного коментаря та одразу ж відправився до свого кортежу. Формальний арешт із колишнього президента зняли.