Дело Тищенко: почему нардеп не приехал на заседание суда в Днепре

Народный депутат Николай Тищенко не явился на заседание суда по делу незоконного лишения свободы участника боевых действий Дмитрия Мазохи. Вероятно, прийти в зал суда Тищенко помешали проблемы со здоровьем.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Суспильне. Николая Тищенко подозревают в организации нападения на участника боевых действий в Днепре 20 июня.

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Тищенко обещал приехать на заседание суда

23 декабря в Бабушкинском районном суде Днепра должно было рассматриваться дело нардепа Николая Тищенко и экс-полицейского Богдана Писаренко, которого также обвиняют в незаконном задержании бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи.

На предыдущем заседании суд принял решение о принудительной доставке Тищенко на заседание. По словам прокурора, нардеп обещал самостоятельно приехать в суд, однако на заседание он так и не появился.

Как выяснилось позже, около 04:00 Николай Тищенко обратился в медицинское учреждение в Киеве с жалобами на здоровье. Врачи предварительно диагностировали у нардепа ишемическую болезнь сердца.

Пострадавший Дмитрий Мазоха в начале заседания заявил, что ожидает от Тищенко ответственности за его поступок.

Он дискредитировал военных, говорил, что я не военный. Пусть приедет, скажет это ребятам,

– сказал Дмитрий.

На нынешнем заседании прокурор просил рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения другому подозреваемому Богдану Писаренко. В отношении Тищенко ходатайство рассмотреть невозможно, потому что он не явился на заседание.

Что известно о деле Тищенко и Писаренко

20 июня в Днепре Дмитрий Мазоха гулял с ребенком, когда на него напали трое человек в камуфляже. Они скрутили и повалили на землю бывшего военнослужащего, а позже незаконно его удерживали.

Местные правоохранители не участвовали в драке и в проведении обысков. Полиция открыла два уголовных производства по факту избиения и незаконного лишения свободы человека.

После огласки этого события в сети предположили, что нападение на Дмитрия Мазоху могли совершить охранники нардепа Николая Тищенко, который в тот день приехал в Днепр. На видео также было заметно самого нардепа.

На Дмитрия Мазоху напали в центре Днепра / Видео из соцсетей

На одной из записей видно Николая Тищенко / Видео из соцсетей