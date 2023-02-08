"Страна является заложником": президент Грузии сделала заявление о Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление после заседания Городского суда Тбилиси по делу Михеила Саакашвили, который не удовлетворил ходатайство его адвокатов.

Она отметила, что экспрезидент Грузии не может быть осовбожден даже в случае помилования, потому что его обвиняют еще по трем делам. Она подчеркнула, что по этому вопросу репутация страны пострадала, доверие пошатнулось, а место Грузии в новой геополитической ситуации стало неопределенным.

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Грузия является заложником единого вопроса

6 февраля Городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного гражданина Украины Михеила Саакашвили о досрочном увольнении по состоянию здоровья.

После приговора суда президент Грузии обнародовала своей странице в Facebook заявление по этому приговору.

По ее словам, она не может обсуждать справедливость или несправедливость решения суда по делу Михеила Саакашвили, однако по этому вопросу страна терпит невероятные репутационные потери.

Грузия является заложником этого единственного вопроса. Сегодня все другие важные для нас вопросы даже не обсуждаются на публичном уровне.

– подчеркнула она.

Президент также отметила, что доверие к стране пошатнулось, и обвиняет в этом партию власти и оппозицию. По словам Зурабишвили, продолжается беспрецедентная дискредитация страны, которая "препятствует правильному развитию наших отношений с нашими партнерами".

Евродепутаты выразили глубокое разочарование

В то же время, депутаты Европейского парламента также сделали заявление о решении Городского суда Тбилиси.

"Мы, депутаты Европейского Парламента, подписавшиеся ниже, выражаем наше глубокое разочарование и сожаление по поводу безразличия грузинских властей к быстрому ухудшению состояния здоровья бывшего президента Михеила Саакашвили", - говорится в заявлении Офиса депутата Европарламента Пятраса Ау.

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