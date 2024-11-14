Суд продлил арест Шуфрича: защита не смогла добиться освобождения

Суд отклонил ходатайство защиты Шуфрича об изменении меры пресечения. Прокурор уверяет, что риски остаются высокими.

14 ноября Шевченковский суд Киева отказался изменить меру пресечения для Нестора Шуфрича, народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Суспильне".

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Почему суд не выпустил Шуфрича

Нардепа обвиняют в государственной измене. Суд оставил Шуфрича под стражей до 5 декабря, несмотря на ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения.

Защита утверждала, что подозрение в отношении депутата необоснованно и не подкреплено доказательствами.

Он 14 месяцев в СИЗО, без обвинительного решения. Больше пользы от него было в парламенте. Он имеет ряд заболеваний, как и его отец. Есть основания пересмотреть решение, любую меру, чтобы выполнять свои решения,

– отметил один из адвокатов депутата.

Кроме того, в этот же день суд рассмотрел меру пресечения для бывшего помощника Шуфрича – Вячеслава Черепани. Он просил избрать для него круглосуточный домашний арест, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность и вернуть конфискованное имущество. Прокурор возразил, отметив, что подозрение является обоснованным и риски остаются высокими.

Что известно о деле Шуфрича