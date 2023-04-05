"Думали, все здесь ради нас": молодожены попали в курьезную ситуацию через суд Трампа
Источник:CNN
4 апреля в Нью-Йорке состоялось первое заседание суда по делу бывшего президента США Дональда Трампа. Интересный инцидент произошел с молодоженами, которые женились в бюро бракосочетаний вблизи места событий.
Жених и невеста вышли из помещения, где только что поженились и увидели толпу с камерами. Оказалось, это были люди, которые наблюдали, как расстроен Дональд Трамп. без комментариев или объяснений, молча сел в свой кортеж и уехал после окончания заседания.
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Жених пошутил, мол, думал, что толпа собралась для них
Как отметили в CNN, молодожены Карлос Гиральдо и Галина Руснак поженились за углом от места, где в Нижнем Манхэттене состоялся суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом. Когда они вышли из бюро бракосочетаний, то увидели, как недалеко собралась целая толпа с камерами, СМИ и полицейские.
Как оказалось, все эти люди наблюдали, как Трамп в своем кортеже уезжает от суда, где ему выдвинули 34 пункта обвинений. Напомним, что 45 президента Америки винят в фальсификации в деловых документах компании Trump Organization.
Мы думали, что все здесь ради нас,
– пошутил жених.
После отъезда бывшего лидера США сторонники и противники Трампа начали обмениваться оскорблениями. На это 41-летний Гиральдо, президент фирмы по недвижимости в Филадельфии, отметил, что внутри муниципального брачного бюро этой вражды не было слышно. По его словам, там "везде витала любовь".
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В чем обвиняют Трампа
- Прокуратура Манхэттена обвинила 45 президента США в неоднократном внесении ложных данных в деловых документах. В частности, в фальсификации отчетности из-за скандальной истории, которая могла помешать Трампу стать президентом.
- Правоохранители утверждают, что перед выборами 2016 года Дональд Трамп из-за своего адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов. За такую сумму порноактриса должна молчать о сексе, который у них был 10 лет до того.
- Это могло бы повредить репутацию Трампа. Тогда бывший президент и адвокат оформили эту плату за "услугу" как юридическую. Такая подделка документов в штате Нью-Йорк считается фальсификацией и карается в уголовном порядке.