Суд над Трампом по делу о подкупе порнозвезды: присяжные начали обсуждать приговор

В суде в Нью-Йорке 29 мая завершилась публичная часть слушаний по уголовному делу относительно экс-лидера США Дональда Трампа. Речь идет о сокрытии информации о внебрачных связях, а именно – о подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс за молчание.

После последнего слова обвинения и защиты 12 присяжных пошли советоваться для принятия решения о том, можно ли объявить Трампа виновным. Отмечается, что судья Хуан Мерчан поручил присяжным отбросить свои личные мысли относительно бывшего американского президента при рассмотрении доказательств по делу и избегать спекуляций относительно возможного приговора.

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Обсуждение может занять несколько дней

Предполагают, что обсуждение присяжных может занять несколько дней из-за сложности дела и количества пунктов обвинения. Они должны достичь единогласного решения, иначе судебный процесс объявят несостоявшимся.

Если Трампа признают виновным, то судья должен определить наказание для него. Хотя уголовный кодекс Нью-Йорка предусматривает возможное заключение по инкриминируемым статьям, из-за отсутствия судимостей бывший лидер Штатов может отделаться штрафом.

После начала обсуждения присяжных Трамп в комментарии журналистам в очередной раз назвал обвинения сфальсифицированными. По его словам, их "не смогла бы опровергнуть Мать Тереза".

Что известно о деле: кратко