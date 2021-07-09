13 часов было мало: суд не смог избрать меру пресечения Медведчуку

Печерский суд Киеве 8 июля более 13 часов выбирал пророссийскому Виктору Медведчуку меру пресечения. Этого оказалось мало. Решение объявят только утром 9 июля.

Как проходило заседание по делу Медведчука

Суд начал заседать в 9 часов утра. После 22 часов судья Сергей Вовк сказал, что идет в совещательную комнату.

Интересно Адвокаты Медведчука просили 3 часа на обед – суд отказал в ходатайстве

Суд идет в совещательную комнату. Оглашение решения будет в 08:30 9 июля,

– сказал Вовк.

Политик на свободе

Заседание проходило с перерывами. Адвокаты Медведчука даже просили суд выделить 3 часа, чтобы нардеп пообедал. Когда судья отказал, сторона защиты сказала, что все это напоминает "пытки".

Кроме того, адвокаты подавали несколько ходатайств об отводе прокуроров и следственного судьи. Впоследствии они просили перенести продолжение рассмотрения ходатайства на 9 июля в связи с окончанием рабочего дня.

Такими действиями защиты кума Владимира Путина затягивал процесс. Ведь после полуночи предыдущая мера пресечения – круглосуточное содержание под стражей – потеряла действие. Так, политик стал свободным.

В чем подозревают нардепа

11 мая члену "Оппозиционные платформы – За жизнь" объявили о подозрение в государственной измене. Говорится о покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму, а также передачи России информации о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, хотя прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу.