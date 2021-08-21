Суд оправдал полицейского, который во время беспорядков в Вашингтоне застрелил ветерана ВВС
21 августа 2021 , 08:59Читати новину українською
Источник:Daily Mail
В Штатах суд оправдал полицейского, который застрелил ветерана Военно-Воздушных сил США Эшли Бэббитт. Трагедия произошла во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.
Имени полицейского не раскрывают. Мужчину полностью оправдали по результатам служебного расследования.
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Родственники Бэббит ранее сообщали, что будут требовать через суд возмещения в размере 10 миллионов долларов. Все потому, что полицейский якобы не предупредил женщину, прежде чем открыть огонь.
Гибель Эшли Бэббит
- Жительница Сан-Диего – Эшли Бэббит – стала одной из жертв во время штурма Капитолия. Полицейский выстрелил в ветерана, когда она пыталась выбить дверь в здание Конгресса.
- Медики боролись за жизнь 35-летней Бэббит. Однако ранение оказалось несовместимым с жизнью: пуля попала ветерану в шею. Вскоре женщина умерла в больнице.
- В армии США Бэббит прослужила 14 лет. Она была страстной поклонницей Трампа. В частности, на ее странице в фейсбуке было много постов в поддержку политика.
Штурм Капитолия: главное
- Сторонники Трампа штурмовали Капитолий 6 января 2021 года. В тот день Джо Байдена во время заседания Сената должны были объявить победителем президентских выборов в США в 2020 году.
- В то же время Трамп призвал людей бороться за его победу. Впоследствии политика обвинили в подстрекательстве населения к мятежу.
- После начала штурма заседание пришлось прервать. Людей оперативно эвакуировали из здания.
- На место происшествия оперативно прибыли правоохранители.
- Всего жертвами штурма стали 5 человек: 4 сторонника Трампа и 1 полицейский.