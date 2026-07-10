Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

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Что известно о санкциях против Порошенко?

Санкции против пятого президента Украины ввели в феврале 2025 года.

Тогда Порошенко запретили распоряжаться и пользоваться активами, а также приватизировать и арендовать госимущество, увеличивать уставный капитал предприятий и т. д. СБУ заявляла, что ограничения ввели "из-за угрозы государственной безопасности".

В свою очередь, сам Петр Порошенко обвинил в введении санкций президента Зеленского и возложил на него ответственность за возможные негативные последствия этого решения.