Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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Що відомо про санкції проти Порошенка?

Санкції проти п'ятого президента України запровадили в лютому 2025 року.

Тоді Порошенку заборонили розпоряджатися та користуватися активами, а також приватизувати й орендувати держмайно, збільшувати статутний капітал підприємств тощо. СБУ заявляла, що обмеження запровадили "через загрозу державній безпеці".

Натомість сам Петро Порошенко звинуватив у запровадженні санкцій президента Зеленського та поклав на нього відповідальність за можливі негативні наслідки цього рішення.