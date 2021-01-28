Московский областной суд отказался удовлетворять апелляционную жалобу защиты Алексея Навального. Ранее российского оппозиционного политика взяли под стражу на 30 суток.

Источник: Meduza

Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось 28 января. Сам Навальный сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина". Принимал он участие в заседании с помощью видеосвязи.

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Защита Навального указала в этой жалобе на целый ряд несоответствий действующим законам. Например:

суд первой инстанции постановил "продлить срок задержания" Навального до 30 суток,

между тем Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает только "заключение под стражу на срок не более чем на 30 суток".

Все это одно большое нарушение закона, демонстративное нарушение закона. Вы читали протокол судебного заседания? Если да, то вы должны были смеяться на весь Московский областной суд,

– заявил Навальный.

Политик также предположил, что для него приготовили камеру в "Матросской тишине" еще до того, как его самолет летел из аэропорта "Внуково" в "Шереметьево". В то же время он подчеркнул, что такими шагами власть хочет его запугать.

В итоге представитель прокуратуры не поддержал апелляционную жалобу защиты Навального, назвав ее необоснованной.

Уже после заседания адвокаты политика заявили, что будут оспаривать его заключение под стражу в Европейском суде по правам человека.

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Что еще было на суде

Кроме содержания под стражей, политик также прокомментировал обыски в его квартире накануне и задержание брата Олега.

В частности, политика удивила ситуация с его братом. Ему объяснили, что Олег Навального задержали из-за нарушения коронавирусных ограничений. Всех за это задерживали.

Тех, кто призвал выйти на митинги 23 января, они обвиняют в нарушении карантинных ограничений,

– объяснил один из адвокатов Навального.

После оппозиционер с удивлением спросил, был ли у него дома обыск из-за нарушения ковидных ограничений. И ему дали утвердительный ответ.

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