Суд отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко на 19 января

Печерский суд Киева не смог избрать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Оглашение решения суда перенесли на 19 января.

Такое решение Печерский суд принял после почти 12-часового заседания. Теперь меру пресечения политику будут выбирать в 14:00 19 января.

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После суда Порошенко со сторонниками колядовали

После того, как представитель суда сообщил о переносе заседания, Петр Порошенко и его соратники прямо в зале заседания решили заколядовать. Все вместе исполняли "Нова радість стала".

Петр Порошенко с адвокатами и соратниками после колядования вышли на улицу к людям, которые весь день простояли под судом. Часть из них все же не дождалась решения суда и разошлась еще тогда, когда суд был в совещательной комнате.

После выступления перед сторонниками Петр Порошенко покинул Печерский суд. При этом охрана пятого президента растолкала людей, которые были у здания.

Охрана Порошенко растолкала людей: смотрите видео

Возвращение Порошенко в Украину: главное

Пятый президент Петр Порошенко вернулся в Украину из Польши утром 17 января. В аэропорту его встретили сторонники и представители ГБР, которые приехали для выполнения следственных действий.

Между следователями и сторонниками Порошенко возникла стычка. Последние пытались помешать правоохранителям. После этого Порошенко выступил перед сторонниками.

Позже Порошенко вместе с адвокатами поехали в Печерский суд, где в 11:00 началось заседание по избранию ему меры пресечения в "угольном деле". Прокуроры просили суд об аресте политика с правом внесения залога в размере 1 миллиарда долларов.

Сначала адвокаты политика требовали самоотвода судьи Алексея Соколова. Позже суд объявил перерыв на 2 часа, чтобы защита ознакомилась с материалами дела.

После судебных слушаний суд удалился в совещательную комнату. После этого сторонники Порошенко заявили, что Соколову якобы стало плохо и ему вызвали скорую, однако эту информацию опровергли в Печерском суде.

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