Суд отправил в СИЗО захватчика Кабмина
Суд избрал меру пресечения Владимиру Прохничу, который накануне пришел в здание правительства с гранатой. До 27 сентября мужчина будет находиться в СИЗО.
Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева. Заседание, на котором рассматривали дело Прохнича, состоялось 6 августа.
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Избрав подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, судьи удовлетворили ходатайство Печерской окружной прокуратуры Киева.
Дело открыли по статьям о:
- захват государственных зданий;
- незаконное лишение свободы;
- незаконное обращение с оружием.
Подозреваемый признал, что нарушил закон и поступил неправильно. Он искренне сожалеет о содеянном и попросил прощения.
Прохнича хотели взять на поруки
Сразу несколько человек хотели взять ветерана АТО на поруки, среди них – его боевые побратимы. А также Ксения Возницына, возглавляющая госпиталь ветеранов войны "Лесная поляна". Ее заявление просила удовлетворить Министер по делам ветеранов Юлия Лапутина.Обратите внимание! Ранее в Минветеранов обратились в Офис генпрокурора с просьбой при рассмотрении дела учесть психоэмоциональное состояние Прохнича.
Чиновница обратила внимание на то, что о Прохниче, который является участником войны на Донбассе, отзываются положительно. К то му же, он имеет черепно-мозговую травму и не привлекался ранее к уголовной ответственности.
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У подозреваемого может быть опухоль мозга
Военный психолог, служившая вместе с Прохнычем, свидетельствовала на суде. Женщина заявила, что у него – опухоль, и предположила, что, скорее всего, она расширяется и давит на мозг. Мол, именно этим можно объяснить агрессивные действия мужчины. К тому же, после задержания правоохранителями он жаловался на головные боли. "Это не тот Вова, которого я знаю. Он даже голову не поднимает", – отметила свидетельница.
Захват здания Кабмина: основное
- Прохнич пришел к правительственному зданию утром 4 августа. Он угрожал, что взорвет гранату, если его не пропустят внутрь.
- Наконец, мужчина таки решил сдаться правоохранителям. К этому его побудил товарищ, волонтер Василий Олексюк.
- Мотивами поступка Прохнича могли стать недовольство работой госучреждений и ненадлежащее финансовое обеспечение ветеранов.