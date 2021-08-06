Суд отправил в СИЗО захватчика Кабмина

Суд избрал меру пресечения Владимиру Прохничу, который накануне пришел в здание правительства с гранатой. До 27 сентября мужчина будет находиться в СИЗО.

Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева. Заседание, на котором рассматривали дело Прохнича, состоялось 6 августа.

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Избрав подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, судьи удовлетворили ходатайство Печерской окружной прокуратуры Киева.

Дело открыли по статьям о:

захват государственных зданий;

незаконное лишение свободы;

незаконное обращение с оружием.

Подозреваемый признал, что нарушил закон и поступил неправильно. Он искренне сожалеет о содеянном и попросил прощения.

Прохнича хотели взять на поруки

Сразу несколько человек хотели взять ветерана АТО на поруки, среди них – его боевые побратимы. А также Ксения Возницына, возглавляющая госпиталь ветеранов войны "Лесная поляна". Ее заявление просила удовлетворить Министер по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Ранее в Минветеранов обратились в Офис генпрокурора с просьбой при рассмотрении дела учесть психоэмоциональное состояние Прохнича.

Чиновница обратила внимание на то, что о Прохниче, который является участником войны на Донбассе, отзываются положительно. К то му же, он имеет черепно-мозговую травму и не привлекался ранее к уголовной ответственности.



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У подозреваемого может быть опухоль мозга

Военный психолог, служившая вместе с Прохнычем, свидетельствовала на суде. Женщина заявила, что у него – опухоль, и предположила, что, скорее всего, она расширяется и давит на мозг. Мол, именно этим можно объяснить агрессивные действия мужчины. К тому же, после задержания правоохранителями он жаловался на головные боли. "Это не тот Вова, которого я знаю. Он даже голову не поднимает", – отметила свидетельница.

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