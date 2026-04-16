Суд отпустил Шуфрича под домашний арест вместо содержания под стражей

Суд изменил меру пресечения для Нестора Шуфрича. В Офисе Генерального прокурора настаивали на дальнейшем содержании в СИЗО из-за имеющихся рисков.

Вместо содержания под стражей он будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора Украины.

Что известно об изменении меры пресечения Шуфричу?

Прокуроры выступали против изменения меры пресечения для Нестора Шуфрича и настаивали на продлении содержания под стражей.

Во время судебного заседания прокуроры отмечали тяжесть инкриминируемых ему преступлений, в частности государственной измены. Также обратили внимание на риски, которые остаются актуальными.

Несмотря на это, суд постановил изменить меру пресечения. Вместо СИЗО обвиняемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного средства контроля. Как отметили в прокуратуре, постановление не подлежит обжалованию.

Офис Генерального прокурора возражал против изменения меры пресечения, поскольку риски, установленные в данном уголовном производстве, не утратили актуальности. Именно поэтому прокуроры настаивали на дальнейшем содержании обвиняемого под стражей,

– говорится в сообщении.

Напомним! Нестор Шуфрич, избранный от запрещенной партии ОПЗЖ по данным следствия, продвигал пророссийские нарративы и, вероятно, выполнял задачи ФСБ, что вредило государственной и информационной безопасности Украины. Следствие также считает, что он сотрудничал с Леонидом Сивковичем, участвуя в подрывной деятельности, и регулярно выступал в медиа с позициями выгодными стране-агрессору. По материалам дела, в 2013 году Шуфрич приобрел недвижимость в Крыму, а после оккупации полуострова заключил соглашение с Росгвардией о его охране, что может свидетельствовать о финансировании этой структуры. Обвиняемому грозило до 15 лет лишения свободы.

Как развивалось дело Шуфрича в суде?

4 сентября 2024 года в Киеве должно было состояться заседание по делу Нестора Шуфрича, обвиняемого в государственной измене и финансировании Росгвардии в Крыму. Из-за плохого самочувствия Шуфрича, суд вызвал ему скорую и удовлетворил просьбу, чтобы дело рассматривала коллегия из трех судей.

6 сентября после недавней операции Шуфрич явился на судебное заседание, несмотря на плохое самочувствие. По его словам, из-за отказа в онлайн-участии он был вынужден прийти лично, приняв значительное количество лекарств. Сам Шуфрич и его защита обратились в ДБР, заявив, что в СИЗО в течение восьми месяцев ему не оказывали необходимую медицинскую помощь.