Замість тримання під вартою він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора України.

Що відомо про зміну запобіжного заходу для Шуфрича?

Прокурори виступали проти зміни запобіжного заходу для Нестора Шуфрича та наполягали на продовженні тримання під вартою.

Під час судового засідання прокурори наголошували на тяжкості інкримінованих йому злочинів, зокрема державної зради. Також звернули увагу на ризиках, які залишаються актуальними.

Попри це, суд ухвалив змінити запобіжний захід. Замість СІЗО обвинувачений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Як зазначили в прокуратурі, ухвала не підлягає оскарженню.