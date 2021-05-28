Тупицкий пришел, но без адвокатов: суд перенес рассмотрение его дела о подкупе свидетеля

Отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий таки пришел на заседание суда, но рассмотрение его дела о подкупе свидетеля перенесли. Произошло это из-за того, что адвокаты Тупицкого не явились на заседание, потому что якобы были заняты.

Следовательно, Подольский районный суд перенес подготовительное заседание. Оно запланировано на 10:00 8 июня.

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Как сказал адвокат Тупицкого Константин Дорошенко в комментарии "Укринформу", суд перенесли из-за неявки адвокатов, которые якобы были заняты в других судебных заседаниях.

Это заседание провели. Мы подавали ходатайство, и причины неявки (адвокатов Тупицкого – ред.) были признаны уважительными, и было отложено (рассмотрение дела – ред.),

– проинформировал адвокат.

В то же время сторона обвинения выступала против переноса заседания. По словам прокурора, отсутствуют основания, поскольку Тупицкий имеет юридическое образование и может сам себя защищать в суде.

Сам отстраненный глава КСУ настаивал на том, что имеет право находиться на заседании с адвокатами, поскольку от защиты он не отказывался. Как сообщил Тупицкий на заседании, представлять себя он не может, в частности, из-за того, что не успел ознакомиться со всеми томами дела.

В чем обвиняют Тупицкого

В начале 2021 года ГБР сообщило Тупицкому о подозрении в даче ложных показаний и подкупе свидетеля. По данным следствия, в октябре 2018 года Тупицкий из корыстных побуждений и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда беглеца Виктора Татькова, подкупил свидетеля.

Тупицкий хотел, чтобы свидетель отказался от показаний или дал заведомо ложные показания в уголовном производстве по присвоению и махинациям с активами Зуевского энергомеханического завода.



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