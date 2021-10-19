Суд пересмотрел видео по "единому доказательству причастности Кузьменко" к убийству Шеремета

На заседании 19 октября суд исследовал видеозапись относительно "единственного доказательства причастности Юлии Кузьменко к убийству Павла Шеремета". Эта запись касается заседания квалификационной комиссии Минюста, на котором двух судебных экспертов привлекли к ответственности за их экспертизу.

Продолжит рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Шевченковский районный суд Киева уже в ноябре. Об этом заявила председательствующая судья Оксана Голуб.

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Детали судебного заседания

На заседании 19 октября суд исследовал видеозапись заседания квалификационной комиссии Минюста от 31 августа 2020 года. На нем двух судебных экспертов – Юрия Ирхина и Андрея Семенца, – привлекли к ответственности за их портретно-психологическую экспертизу, которая содержалась в материалах дела по убийству Шеремета.

Именно эта экспертиза, как ранее отмечал адвокат обвиняемой по делу Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, – "единственное доказательство причастности Кузьменко Юлии к убийству Павла Шеремета".

Комментарии Беспалого и Кузьменко

Беспалый после просмотра видео уточнил, что во время заседания этой квалификационной комиссии, ни один из экспертов не указал, какие именно психологические признаки во время экспертизы, которую они провели, были сравнены.

Сама Кузьменко отметила, что Ирхин рассказал что методика, которую использовать при экспертизе, была тогда в разработке, стартовавшей всего год до этого – в 2019 году.

В то же время прокурор Михаил Тишин заявил, что два решения, которыми Ирхина и привлекли к ответственности, а также диск с видеофайлом, который пересмотрели стороны, являются недопустимыми доказательствами стороны защиты.

После этого заседание перенесли на 15 ноября.

Дело убийства Павла Шеремета: коротко