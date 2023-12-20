Суд продлил меру пресечения бывшему судье Тандыру

Тандыр будет в СИЗО до 17 февраля. Ему не дали возможность внести залог.

Алексея Тандыра обвиняют в том, что он убил человека. Бывший судья ехал пьяным 26 мая и наскочил на блокпост. В результате наезда погиб молодой нацгвардеец Вадим Бондаренко. 19 декабря Тандыр попросил отправить его в боевую часть вместо СИЗО – мол, так принесет больше пользы.

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Что решил суд

Святошинский районный суд Киева постановил, что Тандыр будет под стражей во время новогодних праздников. Таким образом, экс-судье продлили меру пресечения.

Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы подзащитному смягчили меру пресечения. Но суд отказался это делать. Частные адвокаты из Макарова просили взять Тандыра на поруки, впрочем, им тоже отказали.

Еще следует отметить, что суд решил в дальнейшем допрашивать свидетелей смертельного ДТП в закрытом режиме.

Имущество Тандыра арестовали

"Судьи удовлетворили ходатайство прокуроров и представителей стороны потерпевших о наложении ареста на имущество Тандыра. Речь идет о земельном участке и средствах на его банковском счете", – пишут журналисты "Суспильного".

Потерпевшие считают, что Тандыр развелся не просто так

Тандыр развелся с женой 6 декабря. А 4 декабря Святошинский райсуд должен рассмотреть ходатайство об аресте имущества – это не удалось сделать, потому что адвокаты не явились.

Через 6 дней после развода нотариально заверили соглашение о разделе имущества бывших супругов. Согласно ему, квартира и место для авто перешли в собственность экс-жены Тандыра.

Это дало потерпевшим основания полагать, что Тандыр продумал свои действия и умышленно совершил их. Так хотел спасти имущество, чтобы вывести его из-под возможного дальнейшего взыскания в доход компенсации потерпевшего.

Согласно закону, такой арест (имущества – 24 Канал), о котором мы просили, может быть наложен на имущество обвиняемого. Об этом обвиняемый знал и именно для этого совершил эти действия. В связи с этим решением суда арест был наложен исключительно на имущество, а именно земельный участок, оставшийся в собственности Алексея Тандыра,

– сказал представитель пострадавших Павел Теслюк.

Детали относительно имущества и средств Алексея Тандыра