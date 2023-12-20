Суд продлил меру пресечения бывшему судье Тандыру
Источник:"Суспильное"
Тандыр будет в СИЗО до 17 февраля. Ему не дали возможность внести залог.
Алексея Тандыра обвиняют в том, что он убил человека. Бывший судья ехал пьяным 26 мая и наскочил на блокпост. В результате наезда погиб молодой нацгвардеец Вадим Бондаренко. 19 декабря Тандыр попросил отправить его в боевую часть вместо СИЗО – мол, так принесет больше пользы.
Смотрите также В Ужгородском городском совете правоохранители проводят обыски: что происходит
Что решил суд
Святошинский районный суд Киева постановил, что Тандыр будет под стражей во время новогодних праздников. Таким образом, экс-судье продлили меру пресечения.
Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы подзащитному смягчили меру пресечения. Но суд отказался это делать. Частные адвокаты из Макарова просили взять Тандыра на поруки, впрочем, им тоже отказали.
Еще следует отметить, что суд решил в дальнейшем допрашивать свидетелей смертельного ДТП в закрытом режиме.
Имущество Тандыра арестовали
"Судьи удовлетворили ходатайство прокуроров и представителей стороны потерпевших о наложении ареста на имущество Тандыра. Речь идет о земельном участке и средствах на его банковском счете", – пишут журналисты "Суспильного".
Потерпевшие считают, что Тандыр развелся не просто так
Тандыр развелся с женой 6 декабря. А 4 декабря Святошинский райсуд должен рассмотреть ходатайство об аресте имущества – это не удалось сделать, потому что адвокаты не явились.
Через 6 дней после развода нотариально заверили соглашение о разделе имущества бывших супругов. Согласно ему, квартира и место для авто перешли в собственность экс-жены Тандыра.
Это дало потерпевшим основания полагать, что Тандыр продумал свои действия и умышленно совершил их. Так хотел спасти имущество, чтобы вывести его из-под возможного дальнейшего взыскания в доход компенсации потерпевшего.
Согласно закону, такой арест (имущества – 24 Канал), о котором мы просили, может быть наложен на имущество обвиняемого. Об этом обвиняемый знал и именно для этого совершил эти действия. В связи с этим решением суда арест был наложен исключительно на имущество, а именно земельный участок, оставшийся в собственности Алексея Тандыра,
– сказал представитель пострадавших Павел Теслюк.
Детали относительно имущества и средств Алексея Тандыра
- Собственно о том, что Тандыр переписал имущество на жену, стало известно журналистам 15 декабря. А Людмила Тандыр переписала на мужа земельный участок. Иск о разводе подала супруга. О перипетиях с имуществом Тандыров подробно читайте здесь.
- Также СМИ выяснили, что Тандыр до сих пор числится по документам как судья и получает зарплату. С момента аварии 26 мая по декабрь он получил 63 тысячи гривен.
- Тандыр не спешит признавать свою вину. Перед родными погибшего нацгвардейца он извинился только спустя много месяцев после аварии. Они же говорят: до сих пор передергивает от эмоций, поскольку жизнь сына и брата унес пьяный судья.