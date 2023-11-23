Дело Коломойского: суд принял решение относительно срока досудебного расследования

Досудебное расследование по делу Игоря Коломойского решили продолжить. Шевченковский районный суд Киева 23 ноября удовлетворил ходатайство прокуроров.

Речь идет о деле о завладении Коломойским средств "Приватбанка". Суд продлил досудебное расследование до 2 марта 2024 года включительно.

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Адвокаты Коломойского просили не удовлетворять ходатайство прокурор

Прокуроры попросили продление досудебного расследования, объяснив, что необходимо больше времени, чтобы опросить подозреваемых в уголовном производстве, в том числе Коломойского, провести следственные эксперименты, судебно-экономические экспертизы, провести допросы свидетелей, попросить должностных лиц "Приватбанка" и т.д.

Сторона защиты, в частности адвокаты Олег Пушкарь и Александр Лысак, просили не удовлетворять ходатайство прокурора о продлении досудебного расследования.

"Есть документы, есть финансовые операции, поэтому в этом объем доказательств сводится не к свидетельским показаниям, а к расчетным операциям", – сказал Лысак.

Как информирует УНИАН, соответствующее постановление суда обжалованию не подлежит.

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