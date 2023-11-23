Дело Коломойского: суд принял решение относительно срока досудебного расследования
Источник:Общественное
Досудебное расследование по делу Игоря Коломойского решили продолжить. Шевченковский районный суд Киева 23 ноября удовлетворил ходатайство прокуроров.
Речь идет о деле о завладении Коломойским средств "Приватбанка". Суд продлил досудебное расследование до 2 марта 2024 года включительно.
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Адвокаты Коломойского просили не удовлетворять ходатайство прокурор
Прокуроры попросили продление досудебного расследования, объяснив, что необходимо больше времени, чтобы опросить подозреваемых в уголовном производстве, в том числе Коломойского, провести следственные эксперименты, судебно-экономические экспертизы, провести допросы свидетелей, попросить должностных лиц "Приватбанка" и т.д.
Сторона защиты, в частности адвокаты Олег Пушкарь и Александр Лысак, просили не удовлетворять ходатайство прокурора о продлении досудебного расследования.
"Есть документы, есть финансовые операции, поэтому в этом объем доказательств сводится не к свидетельским показаниям, а к расчетным операциям", – сказал Лысак.
Как информирует УНИАН, соответствующее постановление суда обжалованию не подлежит.
Коломойскому продлили срок содержания под стражей
- 16 ноября Апелляционный суд Киева частично изменил меру пресечения Коломойскому. Олигарха оставили под стражей до 2 декабря, а не до 2 января 2024 года. Также суд несколько снизил размер залога до 3 миллиардов 712 тысяч гривен.
- Коломойскому уже сообщили о трех подозрениях. В начале сентября бизнесмен получил подозрение в мошенничестве по материалам СБУ и Бюро экономической безопасности.
- Впоследствии Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен "Приватбанка". 15 сентября Коломойский получил в СИЗО третье подозрение, которое тоже касается "Приватбанка".