Суд рассматривает апелляцию на арест Коломойского

25 сентября 2023, 13:17
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Киевский апелляционный суд 25 сентября рассматривает апелляцию на арест с залогом олигарха Игоря Коломойского. Коломойский уже находится в здании суда.

Рассмотрение апелляции по делу Коломойского должно было начаться в 12:40, пишет 24 Канал. Защита Коломойского просит отменить меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога.

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Коломойскому разрешили сидеть рядом со своими адвокатами

Коломойского доставили в здание Апелляционного суда Киева. Рассмотрение апелляции началось на 30 минут позже запланированного.

Суд разрешил Коломойскому сидеть рядом со своими адвокатами.

Коломойского доставили в Апелляционный суд: смотрите видео

Коломойский в здании суда: смотрите видео

Как сообщает Центр противодействия коррупции, в суд прибыл целый "десант" с медиахолдинга "1+1". Речь идет об Александре Ткаченко, Александре Дубинском, Наталье Мосийчук, Алле Мазур, Юрии Горбунове, Игоре Цыганике, Александре Моторном и других.

Ранее суд назначил Коломойскому содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Защита Коломойского заявила, что будет обжаловать решение суда.

Игорь Коломойский в суде / Фото "РБК-Украина"

Что известно о деле Коломойского

  • 2 сентября Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на срок 2 месяца с возможностью внести залог в размере почти 510 миллионов гривен.
  • Сторона защиты заявила, что Коломойский не будет вносить заставу. После того как суд избрал олигарху меру пресечения, Коломойский отправился в СИЗО.
  • Его обвиняют в легализации имущества, полученного мошенническим путем. Коломойского обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины: статья 190 "Мошенничество" и статья 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Максимальное наказание по двум статьям – до 12 лет заключения.
  • Правоохранители установили, что бизнесмен с 2013 по 2020 год легализовал более полумиллиарда гривен. Для этого олигарх использовал инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений.
  • 15 сентября Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Игорю Коломойскому – с почти 510 миллионов гривен до более 3,8 миллиарда.
  • Суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила залог почти в 5,8 миллиарда гривен в связи с новым подозрением бизнесмену и "пропорционально причиненному ущербу" гривен.

Автор: Михайло Гема