Суд рассматривает апелляцию на арест Коломойского

Киевский апелляционный суд 25 сентября рассматривает апелляцию на арест с залогом олигарха Игоря Коломойского. Коломойский уже находится в здании суда.

Рассмотрение апелляции по делу Коломойского должно было начаться в 12:40, пишет 24 Канал. Защита Коломойского просит отменить меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога.

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Коломойскому разрешили сидеть рядом со своими адвокатами

Коломойского доставили в здание Апелляционного суда Киева. Рассмотрение апелляции началось на 30 минут позже запланированного.

Суд разрешил Коломойскому сидеть рядом со своими адвокатами.

Коломойского доставили в Апелляционный суд: смотрите видео

Коломойский в здании суда: смотрите видео

Как сообщает Центр противодействия коррупции, в суд прибыл целый "десант" с медиахолдинга "1+1". Речь идет об Александре Ткаченко, Александре Дубинском, Наталье Мосийчук, Алле Мазур, Юрии Горбунове, Игоре Цыганике, Александре Моторном и других.

Ранее суд назначил Коломойскому содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Защита Коломойского заявила, что будет обжаловать решение суда.

Игорь Коломойский в суде / Фото "РБК-Украина"

Что известно о деле Коломойского