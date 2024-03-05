После них будут офицеры: политолог объяснил важность ордеров на арест российских командующих
Суд Гааги выдал ордера на арест командующему Черноморским флотом России Виктору Соколову и командующему дальней авиации Сергею Кобылашу. Они несут уголовную ответственность за совершенные ими военные преступления.
Политолог Николай Давидюк сказал 24 Каналу, что в списке российских военных преступников лидером является Владимир Путин. Напомним, что 17 марта 2023 года МУС в Гааге выдал ордер на арест главы Кремля.
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Это катастрофически нужно
После Путина уже низший слой российских военных преступников, по словам Давидюка, получает наказание.
Если раньше в этом списке был Путин и его ближайшее окружение, то сейчас уже выдают ордера на арест командующим. После них будут офицеры, а потом – остальные,
– отметил политолог.
В то же время высказывается скепсис, что суд Гааги довольно долго готовит обвинения и выдает ордера на арест российским военным преступникам.
Однако он напомнил, что балканских преступников, которые нарушали права человека, убивали детей, все равно находили, привозили в Гаагу и доводили до суда.
Очень хорошо что суд Гааги выдает эти ордера на арест, потому что они катастрофически нужны для того, чтобы наказать Россию и успокоить российское общество, которое захлебывается в фашистских желаниях ликвидировать украинское население, украинских детей, украинскую инфраструктуру,
– подчеркнул Давидюк.
Проблема также заключается в том, что очень много российских военных преступников не являются квалифицированными международными институтами. Хотя украинские юристы и фиксаторы их преступлений работают – зафиксировано уже около 10 тысяч преступлений.
"Однако хотелось, чтобы больше дел этих преступников передавалось в суд и чтобы увеличивалось количество приговоров, а также их преследований. Потому что они будут бежать в разные страны, скрываться в Азии, в джунглях, ведь осознают, что их все равно будут искать", – отметил политолог.
Что известно о выдаче ордеров на арест российских командующих
- Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующему Черноморским флотом России Виктору Соколову и командующему дальней авиации Сергею Кобылашу. Им вменяется в вину совершение преступлений по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере 9 марта 2023 года.
- Как сообщили в суде, ордера Соколову и Кобылашу были выданы на основании ходатайств, поданных обвинением. Подозреваемые в частности несут ответственность за военные преступления – нападения на гражданские объекты, причинение чрезмерного случайного вреда гражданским лицам или повреждения гражданских объектов, преступление против человечности в виде бесчеловечных действий.
- В то же время содержание ордеров объявлено секретным, чтобы защитить свидетелей и обеспечить безопасность расследования.
- Также 17 марта 2023 года МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Кроме того, ордер на арест выдан Марии Львовой-Беловой – уполномоченной президента России по делам ребенка.
- Суд в Гааге считает Путина и Львову-Белову причастными к незаконной депортации и перемещения детей с оккупированных территорий Украины в Россию.