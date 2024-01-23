Ходил по повестке в ТЦК 16 раз: на Полтавщине мужчину судили за уклонение от мобилизации

В Полтавской области мужчина получил 18 повесток. Он послушно явился в ТЦК 16 раз, но впоследствии начал игнорировать приглашение в военкомат – за что его привлекли к ответственности.

Об этом говорится в приговоре Козельщинского районного суда Полтавской области. По словам мужчины, во время каждого визита в военкомат его признавали непригодным к службе, но повестки продолжали приходить.

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Был в ТЦК, но повестки приходили

По данным суда, в июне 2023 года мужчину сочли годным к службе в армии. В ноябре 2023 года он получил две повестки, однако ни разу не явился в ТЦК.

Однако, как рассказал сам подсудимый, повесток на самом деле было гораздо больше – 18 за все время. Он приходил в ТЦК на проверку 16 раз, где каждый раз из-за его здоровья его отказывались брать на службу. Также мужчина отметил, что в последний раз – то есть в 16 раз, его в воинскую часть возил лично подполковник.

Мужчина жаловался на беспорядок в системе ТЦК и утверждал, что в его военном билете не отражена вся информация о его учете. По его словам, работники военкомата постоянно исправляют в нем даты вместо внесения действительной информации.

Все это повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не явился за повестками,

– констатируют в приговоре.

Подозреваемый признал свою вину в суде и раскаялся. Его признали виновным по статье об уклонении от военной службы. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, однако затем его заменили на 2 года испытательного.

Ответственность за игнорирование повесток