Ходил по повестке в ТЦК 16 раз: на Полтавщине мужчину судили за уклонение от мобилизации
Источник:ТСН
В Полтавской области мужчина получил 18 повесток. Он послушно явился в ТЦК 16 раз, но впоследствии начал игнорировать приглашение в военкомат – за что его привлекли к ответственности.
Об этом говорится в приговоре Козельщинского районного суда Полтавской области. По словам мужчины, во время каждого визита в военкомат его признавали непригодным к службе, но повестки продолжали приходить.
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Был в ТЦК, но повестки приходили
По данным суда, в июне 2023 года мужчину сочли годным к службе в армии. В ноябре 2023 года он получил две повестки, однако ни разу не явился в ТЦК.
Однако, как рассказал сам подсудимый, повесток на самом деле было гораздо больше – 18 за все время. Он приходил в ТЦК на проверку 16 раз, где каждый раз из-за его здоровья его отказывались брать на службу. Также мужчина отметил, что в последний раз – то есть в 16 раз, его в воинскую часть возил лично подполковник.
Мужчина жаловался на беспорядок в системе ТЦК и утверждал, что в его военном билете не отражена вся информация о его учете. По его словам, работники военкомата постоянно исправляют в нем даты вместо внесения действительной информации.
Все это повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не явился за повестками,
– констатируют в приговоре.
Подозреваемый признал свою вину в суде и раскаялся. Его признали виновным по статье об уклонении от военной службы. Его приговорили к 4 годам лишения свободы, однако затем его заменили на 2 года испытательного.
Ответственность за игнорирование повесток
- Согласно действующему законодательству, за игнорирование повестки предусматривает штраф от 1700 до 3400 гривен для обычных людей и от 3400 до 5100 для должностных лиц. Игнорирование "боевой повестки" уже предусматривает уголовную ответственность.
- Адвокат Александр Кашма объяснил, что суд вполне может присудить лишение свободы, если военнообязанный без отсрочки и не явился на пункт сбора в назначенное время. Наказания можно избежать, если есть уважительная причина и документальное подтверждение.
- То есть, уклонение от мобилизации может закончиться штрафом, или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет – в худшем случае.
- В то же время в Минобороны уже анонсировали, что с внедрением системы "Оберег" лицам больше не будут отправлять повестки несколько раз.