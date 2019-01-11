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      Суд показал прямые доказательства отношения Мартыненко к офшору, получавшему откаты

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      Николай Мартиненко
      Николай Мартиненко / 24 канал

      Во время заседания по делу бывшего депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко в Шевченковском райсуде Киева впервые показали документы, свидетельствующие о прямом отношении политика к оффшорной компании Bradcrest Investments. Документы коллегии судей продемонстрировал прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры Алексей Скибенко.

      По данным официального следствия в нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина), эта панамская фирма получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 миллиона евро (70 миллионов гривен на момент транзакций), пишет "Радио Свобода".

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      В вышеупомянутых документах прямо указывается, что Мартыненко является ее бенефициарным владельцем. В частности, сторона обвинения представила форму идентификации бенефициара из швейцарского банка Fortis Banque (Suisse) S.A., в котором Bradcrest Investments имела свой счет. В ней и фигурирует фамилия экс-депутата от "Народного фронта" в качестве конечного владельца компании.

      Суд, Мартыненко, Швейцария, документы, Энергоатом, коррупция
      В представленных в суде документах Мартыненко указывается конечным владельцем оффшора, что получал откаты с "Энергоатома"  

      Кроме того, в конце документа стоят его подпись и подпись Павла Скаленко, которого также подозревают в причастности к завладению средствами НАЭК "Энергоатом". Добавим, что по данным СМИ, Скаленко – это "правая рука" Мартыненко.

      Суд, Мартыненко, Швейцария, документы, Энергоатом, коррупция
      В документах фигурирует и "правая рука" Мартыненко – Павел Скаленко 

      Также к этим швейцарским документам привлечена копия паспорта Мартыненко.

      По словам прокурора, представлявшего эти документы в суде, их изъяла из банков швейцарская сторона, а Украина получила в ответ на запрос о международно-правовой помощи.

      Суд, Мартыненко, Швейцария, документы, Энергоатом, коррупция
      В конце швейцарских документов стоят подписи Мартыненко и Скаленко 

      Защитники Мартыненко, в свою очередь, заявляют, что он такие документы в банк не подавал.

      Заметим, что на этом судебном заседании рассматривают "швейцарские доказательства" с флешки, которую защитники Мартыненко пытались несколько раз признать ненадлежащим доказательством. Впрочем суд отклонил их требования.

      Напомним, в начале ноября 2018 детектив НАБУ пытался вручить Мартыненко повестку о вызове на допрос, однако последний выбросил ее на пол. Экс-нардеп объяснил свое поведение тем, что считает действия детектива незаконными.

      В чем обвиняют Николая Мартыненко?Бывшему председателю топливно-энергетического комитета Верховной Рады НАБУ сообщило о подозрении еще в апреле 2017 года по обвинению в создании преступной организации и отмывании доходов. Речь идет о двух предприятиях – "Восточный горно-обогатительный комбинат" и "Энергоатом". Уголовное дело против Мартыненко расследуется и в Швейцарии. Там одиозного украинца также подозревают во взяточничестве. Речь идет о 30 миллионах швейцарских франков.

      что еще известно о деле Николая Мартыненко:
      Теги: Новости Украины САП Новости политики Деньги Швейцария Судьи Коррупция Николай Мартыненко Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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