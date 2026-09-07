Отставка или должность: Зеленский провел встречу с генеральным прокурором Кравченко и Арахамией, – СМИ

7 сентября президент Владимир Зеленский встретился с генеральным прокурором Русланом Кравченко и главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. По итогам этих переговоров власти должны принять решение о том, что Кравченко должен остаться на своей должности.

Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в политических кругах, кадровая консультация в Офисе президента состоялась на фоне громкого коррупционного скандала вокруг руководства прокуратуры.

Каковы подробности?

Сам Кравченко публично заявил во время общения с СМИ, что не намерен добровольно покидать кресло главы ведомства. В то же время он подчеркнул готовность уйти с должности при условии соответствующего представления главы государства или принятия постановления Верховной Радой.

Масштабная спецоперация "Карфаген" и задержания в ОГП

Поводом для острого политического кризиса стало расследование антикоррупционных органов о деятельности преступной группировки внутри Офиса генерального прокурора. Детективы НАБУ и прокуроры САП провели серию обысков в служебных помещениях, которыми пользовался генпрокурор, а также у его заместительницы Марии Вдовиченко.

В рамках масштабной операции правоохранители раскрыли схему систематического получения взяток от мошеннических колл-центров и последующей легализации имущества. На данный момент ключевым фигурантом дела является заместитель руководителя Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.

Высший антикоррупционный суд уже взял чиновника под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 миллионов гривен. Кроме того, меры пресечения в виде ареста с залогом были применены и к другим предполагаемым участникам схемы, в частности к 24-летней Елизавете Ивахненко и водителю чиновника Сергею Куцию.