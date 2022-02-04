Судьбоносный визит, – Цымбалюк о встрече Эрдогана и Зеленского
Киев посетил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Визит мирового лидера стал важным для Украины.
Это, в частности, показали заявления главы Турции. О них в эфире 24 каналу рассказал украинский журналист Роман Цымбалюк.
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"В Украину прилетел глава Турции Реджеп Эрдоган и это круто. Потому что этот визит во многих вещах судьбоносный", – подчеркнул Цымбалюк.
Полная трансляция Романа Цимбалюка: смотрите видео
Турция и Украина уважают друг друга
По его словам, заявление Эрдогана для прессы не было супербогатым на какие-то сообщения или яркие фразы.
Однако, когда я слушал президентов Украины и Турции, меня не покидала мысль – если ты уважаешь своих соседей, то у тебя все может быть прекрасно. Вы можете ездить друг к другу в гости, торговать, зарабатывать и быть счастливым,
– отметил журналист.
Он отметил, что у Эрдогана в конце спича было такое заявление: "Ты зарабатываешь – я зарабатываю". Речь идет о ситуации win-win: мол, ты выиграешь, так и я выиграю.Справка. Win-win – по Стивену Кови это сотрудничество между двумя сторонами, в результате которого все остаются довольны. Эта стратегия строится на трех принципах – взаимоуважение, длительное сотрудничество и положительный результат для обеих сторон.
"Когда я слушал эти слова, понимал, что что-то подобное у нас могло быть и с Россией", – отметил Цымбалюк.
Визит Эрдогана в Украину: что известно
- Лидер Турции посетил Украину 3 февраля. Как и в прошлом визите, Эрдоган поздоровался словами: "Слава Украине!".
- В ходе встречи с Зеленским в Киеве стороны подписали соглашение о свободной торговле.
- Украинский президент на совместной пресс-конференции поблагодарил турецкого за поддержку.
- Эрдоган заявил, что готов быть посредником между Россией и Украиной, чтобы "потушить пожар".
- Кроме того, турецкий президент выразил поддержку крымским татарам. Мол, они формируют мост исторической дружбы между нашими государствами.
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