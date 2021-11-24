Судебная мафия продолжает саботировать реформу, – юрист призвал не поддаваться на провокации

МВФ согласовал новый транш Украины на 700 миллионов долларов. Одной из предпосылок его получения был перезапуск судебной власти. Несмотря на то, что реформа стартовала, судейская мафия продолжает препятствовать.

Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По его мнению, с июля 2020 года Украина сделала значительное продвижение в судебной реформе.

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Хотя процесс реформирования помог получить деньги от МВФ – никаких гарантий, что он пройдет успешно пока нет. Коррумпированные украинские судьи всячески препятствуют этому.

Как отметил Жернаков, по крайней мере половину в конкурсной комиссии, которая должна очистить важнейшие органы судебной власти, составляют недобродетельные судьи. Они пытаются всячески воспрепятствовать оценке и реформированию Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

То есть, судебная мафия не прекращает попыток этот процесс саботировать. Несмотря на то, что МВФ нам выделил деньги. Михаил Жернаков Председатель правления Фонда DEJURE

Жернаков: Важно не поддаваться

По неофициальной информации, сейчас в Высшем совете правосудия думают изменить уже внедренные законы касательно оценки и реформирования ВККС и ВСП – важнейших органов правосудия. Поэтому важно, чтобы политическая власть не подверглась на провокации судебной мафии.

"Фактически они хотят нивелировать эти законы и сделать проверки неэффективными", – подытожил Жернаков.

Жернаков рассказал о препятствиях судебной реформе: смотрите видео

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