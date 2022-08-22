россия планирует провести показательное "судилище" над украинскими защитниками Мариуполя. В кремле уже определили цель и будут приплетаться всевозможные низкосортные доказательства, чтобы осудить украинских воинов.

россия будет подтягивать показания каких-то свидетелей и каких-то международных наблюдателей

Об этом во время пресс-конференции рассказал защитник "Азовстали" Владислав Жаворонок, который вернулся из плена. Он отметил, что "судилище" защитников Мариуполя – это не "трибунал" с поиском правды, поскольку "для россии уже есть какие-то выводы, которые она хочет показать".

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Украинский военный, позывной которого "Википедия", подчеркнул, что в россии в обычных гражданских судах оправдательных приговоров примерно 2%.

Там суд – это не орган, который ищет правду и решает, кто виноват, а кто нет. Суд в россии – это процесс, в ходе которого они пытаются псевдоофициально показать, почему этот человек виноват. Не искать, виновен он или нет. Он с точки зрения суда уже виноват. И просто потом подтягивается то, что он выдает как факты,

– сказал Владислав Жаворонок.

"Википедия" рассказал, как россия может провести "судилище" над украинскими военнопленными. Он отметил, что россия уже определила цель и украинские военные будут названы виновными.

Владислав Жайворонок заявил, что россия будет подтягивать показания свидетелей и каких-то международных наблюдателей, чтобы выдать это как правду.

Но что это будут за свидетели? Это будут неизвестные граждане, которые будут что-то говорить на камеру. россия будет подавать как будто это свидетели,

– сказал "Википедия".

По его словам, на "судилище" будут граждане каких-либо других стран, из-за чего россия будет подавать это как международный процесс. В частности, речь идет о гражданах дружественных россии Сирии, беларуси и Северной Кореи.

Украинский военный предполагает, что россия будет использовать убийство дарьи дугиной, дочери "идеолога" власти путина – александра дугина.

"Википедия" говорит, что не удивится, "если появятся выбитые на допросах какие-нибудь показания моих друзей". В частности, Жаворонок предполагает, что россияне заставят украинских пленных подписаться, что они знают Наталью Вовк.

. российская фсб заявила, что украинка Наталья Вовк якобы ответственна за убийство дугиной. Однако в полку защитников Мариуполя заявили, что Вовк не принадлежал к ним

"Википедия" подчеркнул, что россияне будут показательно производить имитирование судебного процесса и приплетать "дочек дугина и мифических убитых". По словам Жайворона, россия будет предоставлять доказательства, которые нельзя проверить.

Также он отметил, что россия будет пытаться обвинить украинских военных в убийстве жителей Мариуполя, хотя именно россияне разбомбили город. "Википедия" подчеркнул, что у сил обороны Мариуполя не было такого количества огневых средств, чтобы уничтожить Мариуполь.

Что известно о "судилище", которое готовят оккупанты

В украинские разведке сообщили, что россияне готовятся 24 августа в День Независимости Украины провести "судилище" над военнопленными в Мариуполе.

В ГУР МО убеждены, что судилище, которое готовят российские оккупанты над украинскими военными в Мариуполе, направлено на запугивание украинского населения.

В сети показали готовые камеры для защитников "Азовстали", которые сделали российские кафиры. Таким образом, захватчики готовятся к "судилищу" над военнопленными в филармонии Мариуполя.

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