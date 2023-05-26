На смерть сбил нацгвардейца на блокпосту: судью принудительно проверят на алкоголь и наркотики
Источник:Киевская городская прокуратура
Почти в полночь 26 мая судья на высокой скорости влетел в блокпост, убив 23-летнего нацгвардейца. У него принудительно отберут биологические образцы.
После того, как судья узнал, что нацгвардиец погиб, он начал говорить, что якобы не был за рулем. Мол, ДТП совершил водитель, сбежавший в кусты.
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У судьи принудительно отберут биологические образцы
Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительный отбор биологических образцов у судьи, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии.
Правоохранители задержали судью с признаками опьянения на месте ДТП. Однако он отказался от освидетельствования содержания алкоголя и наркотиков. Поэтому заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры подготовил ходатайство в суд о принудительном отборе образцов у виновника аварии.
Правоохранители начали расследование по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека. В настоящее время они устанавливают механизм и причины ДТП. Досудебное расследование осуществляют следователи ДБР.
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Кратко о смертельной аварии с участием судьи
- Около 23:55 25 мая 2023 года водитель Lexus, двигаясь по проспекту Берестейскому в Киеве, насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту.
- За рулем автомобиля находился глава одного из районных судов Киевской области. Скорее всего, речь идет о главе Макаровского райсуда – Алексее Тандыре.
- В Макаровском райсуде Киевской области заявили, что не оправдывают действия своего судьи. Более того, там призывали к "полному и беспристрастному" расследованию происшествия и пообещали содействовать следствию.
- Анонимный источник 24 Канала, который был свидетелем событий, отметил, что водитель Lexus двигался очень быстро и не пытался замедлиться, чтобы избежать рокового столкновения с военнослужащим.
- Даже после ДТП водитель не смог сразу затормозить и некоторое время еще тянул тело погибшего за своим автомобилем. Весь асфальт был в крови.
- Пресс-офицер воинской части 3030 Национальной гвардии Украины Владимир Черняк рассказал, что в ту роковую ночь погибший выполнял свои обязанности и устанавливал на трассе заградительные конусы и ежи, которые нужны для ограничения скорости авто. Когда он завершил это и возвращался на рабочее место, в него влетел внедорожник судьи.