Судья Тандыр водил в нетрезвом состоянии и раньше: соответствующие сообщения поступали в ДБР

Судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр 25 мая насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко. В ДБР поступали сообщения, что Тандыр и раньше водил авто под хмельком.

Сразу же после ДТП Тандыр отказался сдавать биологические образцы. Впрочем, психологическая экспертиза показала, что подозреваемый действительно был пьян. Кстати, правоохранительным органам поступали звонки, что за руль в нетрезвом состоянии Тандыр садится уже не первый раз, об этом говорится в расследовании 24 Канала.

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Тандыр, вероятно, водил авто под хмельком и раньше

Адвокаты Тандыра сейчас пытаются добиться для него снятия обвинений за пребывание под хмельком, чтобы сократить потенциальный срок пребывания за решеткой на несколько лет.

Полное расследование о судье Тандыре: смотрите видео

В ДБР отмечают, что часто из уст адвокатов раздаются манипуляции, которые, очевидно, сможет нивелировать только суд.

Несмотря на некоторые манипулятивные заявления стороны защиты, адвоката, в частности, я могу сказать, что следователи сейчас и оперативники собирают максимально необходимые доказательства. Они давят на то, что ДБР хочет сделать абсолютно все для того, чтобы доказать вину судьи, выходит. Даже готовы идти на манипуляции. Но у ДБР есть процессы, которых следователи придерживаются и следуют соответствующим инструкциям,

– рассказала советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

Во время судебного заседания сторона защиты настаивала, что якобы Тандыр "не был под хмельком". Правда, психологическая экспертиза подтвердила, что судья управлял в нетрезвом состоянии.

В то же время, как отметили в ДБР, установить количество алкоголя в крови подозреваемого на основе отобранных биологических образцов просто невозможно, поскольку после ДТП Тандыр делал все для того, чтобы сделать эту экспертизу невозможным.

Заметим, что сразу после ДТП в машине Тандыра обнаружили полупустую бутылку из-под алкоголя. Судья уверял, что она "нет никакого отношения к этому ДТП", мол, "осталась с другого дня".

В ДБР отметили, что местные жители могут обращаться, если им известно что-то о давлении Тандыра или его окружении на возможных свидетелей, которые могли бы рассказать, употреблял ли судья алкоголь накануне ДТП.

Кстати, в бюро уже поступали сообщения вероятных свидетелей. Об этом 24 Каналу рассказала советница по коммуникациям.

На ТУ ДБР в Киев поступали определенные звонки и звучали показания. Но мы не можем полагаться на телефонный звонок, поэтому оперативно-следственным путем такие факты проверяются. Когда процесс перейдет в суд, мы сможем услышать все данные, которые накопило следствие. Сейчас же мы хотели бы не раскрывать наших источников,

– отметила Татьяна Сапьян.

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Судье продлили предупреждение

17 июля судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста, продлили меру пресечения. Он будет находиться под стражей по меньшей мере до 26 августа 2023 года.