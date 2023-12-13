Уже полгода под стражей: СМИ узнали, сколько насчитали судьи Тандиру, который сбил нацгвардейца

Алексей Тандыр, сбивший нацгвардейца на блокпосту, уже более полугода находится в следственном изоляторе. Несмотря на это, по документам он все равно – судья Макаровского райсуда. Ему даже начисляют заработную плату.

Собственно, в ночь с 25 на 26 мая 2023 года Тандыр врезался на автомобиле у бойца НГУ Вадима Бондаренко, забрал у него жизнь. С тех пор он находится под наблюдением правоохранителей. В среду, 13 декабря, журналисты опубликовали доказательства, что судьи продолжают начислять зарплату.

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Тандыр до сих пор получает деньги от государства

СМИ направили запрос в Территориальное управление Государственной судебной администрации в Киевской области. В ответе на запрос в госучреждении ответили, что в период с 26 мая по настоящее время, декабрь 2023 года, Тандыру продолжают начислять должностной оклад.

В целом за этот период судья Макаровского районного суда под Киевом получил около 63 тысяч гривен.

В то же время известно, что заработная плата Тандыра, когда он возглавлял суд, была значительно выше. Скажем, с марта по май 2023 года ему насчитали почти 306 тысяч гривен. В частности, в эту сумму заложены надбавки за:

выслугу лет;

научная степень;

должность, предусматривающая доступ к государственной тайне;

пребывания на административной должности судьи.

А вот со дня, когда Тандыр совершил ДТП, 26 мая, до 1 июня ему насчитали более 8 тысяч гривен.



Тандыру продолжают платить заработную плату / Изображение издания "Бабель"



Сколько денег насчитали Алексею Тандыру / Изображение издания "Бабель"

Больше о скандальном судье

После того как Тандыр попал в ДТП, сбив насмерть бойца Национальной гвардии Украины, его сняли с должности главы Макаровского райсуда. Однако формально он продолжает быть его судьей.

Дело Алексея Тандыра лежит в Печерском суде Киева. Несколько раз ему продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако, очевидно, от приговора судьи не уйти – ему грозит до 10 лет пребывания за решеткой.

В то же время следует упомянуть, что 24 Канал делал расследование о Тандыре и Макаровском райсуде. В одном из них говорилось, что судья разводил супругов в Макарове по процедурам, которые, очевидно, не прописаны в законе.