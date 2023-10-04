Жена судьи Тандыра подала заявление о расторжении брака: почему его не стали рассматривать

Бывший глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр в мае насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте. Его жена Людмила решила подать исковое заявление о разводе, однако Святошинский суд оставил его без рассмотрения.

Собственно, исковое заявление о расторжении брака от Тандыр Людмилы Михайловны поступило в Святошинский районный суд еще 20 сентября. Судья Лариса Шум решила его отклонить, поскольку в соответствующем документе было два исковых требования, а не одно.

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Жена Тандыра подала на развод

В тексте решения говорится, что жена Тандыра в исковом заявлении требовала: расторгнуть брак с мужем; разрешить спор о месте жительства их общего ребенка.

Судья Святошинского суда отказала в иске, поскольку по украинскому законодательству в таких случаях нужно подавать два отдельных исковых заявления – суд не может одновременно рассматривать "не однородные" иски.

Исковое заявление Тандыр Л. М. к Тандыру О. В. о расторжении брака, оставить без движения и предоставить истцу срок в течение пяти дней со дня получения копии определения устранить вышеуказанные недостатки,

– указано в источнике.

Что делала Людмила Тандыр после ДТП

Уже экс-глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр попал в смертельное ДТП в ночь на 26 мая, унеся жизнь бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко.

После этого его жена совершила несколько денежных переводов вдове Бондаренко, по имени Анна, на сумму 18 тысяч гривен.

Потерпевшая от этих средств отказалась, перекинув их обратно. Кроме того, она заявила, что Людмила Тандыр неоднократно предлагала ей встречи, от которых она тоже отказывалась.

Добавим, что по состоянию на 4 октября Алексей Тандыр находится в следственном изоляторе и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В то же время 24 Канал выпускал расследование об этом судье, в котором рассказывал о сомнительных решениях Тандыра и коррумпированном брате-адвокате.

Расследование о братьях Тандырах: смотрите видео 24 Канала