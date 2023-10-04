Жена судьи Тандыра подала заявление о расторжении брака: почему его не стали рассматривать
Источник:ЕГССР
Бывший глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр в мае насмерть сбил нацгвардейца на блокпосте. Его жена Людмила решила подать исковое заявление о разводе, однако Святошинский суд оставил его без рассмотрения.
Собственно, исковое заявление о расторжении брака от Тандыр Людмилы Михайловны поступило в Святошинский районный суд еще 20 сентября. Судья Лариса Шум решила его отклонить, поскольку в соответствующем документе было два исковых требования, а не одно.
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Жена Тандыра подала на развод
В тексте решения говорится, что жена Тандыра в исковом заявлении требовала: расторгнуть брак с мужем; разрешить спор о месте жительства их общего ребенка.
Судья Святошинского суда отказала в иске, поскольку по украинскому законодательству в таких случаях нужно подавать два отдельных исковых заявления – суд не может одновременно рассматривать "не однородные" иски.
Исковое заявление Тандыр Л. М. к Тандыру О. В. о расторжении брака, оставить без движения и предоставить истцу срок в течение пяти дней со дня получения копии определения устранить вышеуказанные недостатки,
– указано в источнике.
Что делала Людмила Тандыр после ДТП
- Уже экс-глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр попал в смертельное ДТП в ночь на 26 мая, унеся жизнь бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко.
- После этого его жена совершила несколько денежных переводов вдове Бондаренко, по имени Анна, на сумму 18 тысяч гривен.
- Потерпевшая от этих средств отказалась, перекинув их обратно. Кроме того, она заявила, что Людмила Тандыр неоднократно предлагала ей встречи, от которых она тоже отказывалась.
Добавим, что по состоянию на 4 октября Алексей Тандыр находится в следственном изоляторе и ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В то же время 24 Канал выпускал расследование об этом судье, в котором рассказывал о сомнительных решениях Тандыра и коррумпированном брате-адвокате.
Расследование о братьях Тандырах: смотрите видео 24 КаналаВажно! Уже совсем скоро мы опубликуем еще одно расследование о Макаровском районном суде и сомнительных решениях, которые принимали его судьи. В частности, Алексей Тандыр и Наталья Мазка. Главное – следите за нашим сайтом и ютуб-каналом, чтобы ничего не пропустить.